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Дубайский чизкейк с клубникой и фисташковой пастой: вкуснее любого торта

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт чизкейка

При приготовлении чизкейка очень важно – выбрать свежий, жирный творог для основы. А для яркого вкуса в десерт можно добавить любые ягоды, фрукты, а также орешки, соленую и сладкую карамель, шоколад, даже халву.

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Шоколадный чизкейк

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного дубайского чизкейка с фисташковой пастой и клубникой.

Рецепт чизкейка

Ингредиенты:

  • 400 г шоколадного печенья
  • 70 г сливочного масла
  • 700 г крем-сыра/творожной массы
  • 1 яйцо
  • 140 мл сливок 33-36%
  • 25 г крахмала
  • 30 г сахарной пудры
  • 100 г молочного шоколада
  • 190 г фисташковой пасты из катаифи
  • 75 г молочного шоколада + 30 мл сливок для помадки
  • клубника

Способ приготовления:

1. Печенье измельчаем в крошку, добавляем растопленное масло и хорошо перемешиваем. Берем форму диаметром 20 см и формируем основу из печенья, хорошо утрамбовываем и отправляем в холодильник.

Основа из печенья

2. Для творожной массы в миске соединяем творожную массу, яйцо, ванильный экстракт, крахмал, сахарную пудру, растопленный молочный шоколад. Переливаем массу в форму и отправляем в разогретую до 110 градусов духовку (режим – низ без конвекции). На дно духовки обязательно ставим емкость с водой. Время выпекания +- 1,5 часа, готовность проверяем постукиванием по форме – края начинки стабильные, а серединка подвижная.

Как правильно выпекать чизкейк

3. Готовый чизкейк охлаждаем сначала в духовке с открытой дверцей, а затем отправляем в холодильник на стабилизацию, после достаем из формы.

Начинка из фисташковой пасты

4. Сверху выкладываем фисташкой в пасту из катаифи и заливаем растопленным шоколадом со сливками, украшаем клубникой.

Готовый десерт

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