Дубайский чизкейк с клубникой и фисташковой пастой: вкуснее любого торта
При приготовлении чизкейка очень важно – выбрать свежий, жирный творог для основы. А для яркого вкуса в десерт можно добавить любые ягоды, фрукты, а также орешки, соленую и сладкую карамель, шоколад, даже халву.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного дубайского чизкейка с фисташковой пастой и клубникой.
Ингредиенты:
- 400 г шоколадного печенья
- 70 г сливочного масла
- 700 г крем-сыра/творожной массы
- 1 яйцо
- 140 мл сливок 33-36%
- 25 г крахмала
- 30 г сахарной пудры
- 100 г молочного шоколада
- 190 г фисташковой пасты из катаифи
- 75 г молочного шоколада + 30 мл сливок для помадки
- клубника
Способ приготовления:
1. Печенье измельчаем в крошку, добавляем растопленное масло и хорошо перемешиваем. Берем форму диаметром 20 см и формируем основу из печенья, хорошо утрамбовываем и отправляем в холодильник.
2. Для творожной массы в миске соединяем творожную массу, яйцо, ванильный экстракт, крахмал, сахарную пудру, растопленный молочный шоколад. Переливаем массу в форму и отправляем в разогретую до 110 градусов духовку (режим – низ без конвекции). На дно духовки обязательно ставим емкость с водой. Время выпекания +- 1,5 часа, готовность проверяем постукиванием по форме – края начинки стабильные, а серединка подвижная.
3. Готовый чизкейк охлаждаем сначала в духовке с открытой дверцей, а затем отправляем в холодильник на стабилизацию, после достаем из формы.
4. Сверху выкладываем фисташкой в пасту из катаифи и заливаем растопленным шоколадом со сливками, украшаем клубникой.
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