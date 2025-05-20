Дубайский чизкейк с клубникой и фисташковой пастой: вкуснее любого торта

При приготовлении чизкейка очень важно – выбрать свежий, жирный творог для основы. А для яркого вкуса в десерт можно добавить любые ягоды, фрукты, а также орешки, соленую и сладкую карамель, шоколад, даже халву.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного дубайского чизкейка с фисташковой пастой и клубникой.

Ингредиенты:

400 г шоколадного печенья

70 г сливочного масла

700 г крем-сыра/творожной массы

1 яйцо

140 мл сливок 33-36%

25 г крахмала

30 г сахарной пудры

100 г молочного шоколада

190 г фисташковой пасты из катаифи

75 г молочного шоколада + 30 мл сливок для помадки

клубника

Способ приготовления:

1. Печенье измельчаем в крошку, добавляем растопленное масло и хорошо перемешиваем. Берем форму диаметром 20 см и формируем основу из печенья, хорошо утрамбовываем и отправляем в холодильник.

2. Для творожной массы в миске соединяем творожную массу, яйцо, ванильный экстракт, крахмал, сахарную пудру, растопленный молочный шоколад. Переливаем массу в форму и отправляем в разогретую до 110 градусов духовку (режим – низ без конвекции). На дно духовки обязательно ставим емкость с водой. Время выпекания +- 1,5 часа, готовность проверяем постукиванием по форме – края начинки стабильные, а серединка подвижная.

3. Готовый чизкейк охлаждаем сначала в духовке с открытой дверцей, а затем отправляем в холодильник на стабилизацию, после достаем из формы.

4. Сверху выкладываем фисташкой в пасту из катаифи и заливаем растопленным шоколадом со сливками, украшаем клубникой.

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