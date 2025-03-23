Два наиболее лживых знака зодиака: от них трудно узнать правду

Некоторые знаки зодиака способны искусно скрывать правду, манипулировать информацией или обращать ситуацию в свою пользу. Если они решат соврать, то узнать правду от них практически невозможно.

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Астрологи относят к таким людям Скорпиона и Близнецов, пишет Madeinvilnius. Больше о них читайте в гороскопе.

Скорпион

Скорпионы не любят раскрывать всю правду и склонны скрывать свои подлинные намерения. Они лгут так убедительно, что даже сами начинают в это верить. Они хорошо маскируют свои эмоции, могут выкрутиться из разных ситуаций и предоставить информацию в выгодном для них свете. Однако Скорпионы врут не со злым умыслом – они стремятся оградить свои секреты. Эти люди очень хорошо манипулируют людьми и ситуацией. Если их разоблачить, то они смогут оправдать свою ложь.

Как их распознать?

Скорпион может слишком долго избегать конкретного ответа или изменить тему. Если вы еще заметили, то, возможно, от вас что-то скрывают. Однако Скорпионы готовы к любому сценарию.

Близнецы

У Близнецов отличные коммуникационные навыки. Их ложь часто выглядит правдой. Скорпиона врут стратегически, а Близнецы – спонтанно. Иногда мотивом является развлечение, иногда, чтобы выкрутиться из ситуации, а иногда бессознательно. Эти люди гибкие и умеют быстро придумать историю. Близнецы даже могут иметь несколько разных версий легенды, поэтому трудно понять, где правда. К тому же они очень убедительны.

Как их распознать?

Каждый раз в своей истории они могут добавлять новые детали, не соответствующие действительности. Заметьте, если они отличаются, то, возможно, вам врут. Однако Близнецы умеют выходить из ситуации и всегда готовы ответить.