Два популярных продукта способны снижать артериальное давление – исследование

Новое исследование показало, что употребление двух видов пищи может являться ключом к снижению кровяного давления. Это может быть даже более эффективным, чем простое сокращение потребления соли.

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Высокое кровяное давление или гипертензия – это состояние, при котором сила давления крови на стенки артерий постоянно слишком высока. Со временем это может привести к повреждению сердца и кровеносных сосудов, а также повысить риск сердечных приступов и инсультов. Основным фактором, способствующим повышению кровяного давления, является диета, а продукты с высоким содержанием соли являются худшими виновниками, пишет Express.

Исследования выявили два конкретных продукта, которые могут помочь снизить кровяное давление даже больше, чем уменьшение потребления соли. Эти продукты богаты калием, минералом, который давно известен своей эффективностью в борьбе с гипертонией.

Исследователи из Университета Ватерлоо в Канаде, опубликовавшие свое исследование в Американском журнале физиологии-почечной физиологии, предположили, что правильным решением является употребление большего количества бананов и брокколи.

Анита Лейтон, профессор прикладной математики, информатики, фармации и биологии сказала: "Обычно, когда у нас высокое кровяное давление, нам советуют есть меньше соли. Наши исследования показывают, что добавление в рацион большего количества продуктов, богатых калием, таких как бананы или брокколи, может оказать большее положительное влияние на кровяное давление, чем простое уменьшение потребления натрия".

Как калий, так и натрий – это электролиты, вещества, которые помогают организму посылать электрические сигналы для сокращения мышц, влияют на количество воды в организме и выполняют другие важные функции. Более конкретно, калий помогает вашему организму выводить больше натрия с мочой, что может помочь снизить кровяное давление.

Кроме того, калий может расслаблять стенки кровеносных сосудов, что еще больше способствует снижению АД.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, от каких пищевых привычек следует отказаться, если у вас повышенное артериальное давление.

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