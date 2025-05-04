Два знака зодиака влюбятся в мае: их ожидает новый роман

Май принесет романтику и возрождение чувств. В жизни двух знаков зодиака неожиданно может начаться новая история любви.

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Страстное приключение ожидает Близнецов и Весов, пишет Madeinvilnius. Астрологи советуют быть открытыми к новым знакомствам, чтобы не упустить этот момент.

Близнецы

Близнецы в мае станут еще более общительными и привлекут к себе внимание. Новый роман может начаться спонтанно. Это может произойти в путешествии, на прогулке, во время мероприятия или занятий хобби. Возможно знакомство в Интернете. Эти отношения будут легкими и страстными. Ваши чувства должны развиваться шаг за шагом, так что не стоит спешить.

Весы

Весы ощутят еще больше любовной энергии, чем обычно. Вы будете сиять и привлекать к себе людей. Откройте ваше сердце к знакомствам. Новый роман может начаться с приятного разговора или глубокого взгляда и перерасти во влюбленность. Вы можете найти свою пару в кругу друзей, по рекомендации знакомых или даже в галерее, на концерте и кафе. Также это может быть просто неожиданное стечение обстоятельств. Следует быть собой, поскольку вы привлекаете своей искренностью.