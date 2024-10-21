Две столицы можно посетить за день: названо направление для интересного путешествия по Европе

Если мы планируем туристическую поездку на выходные, то всегда хотим за ограниченное время увидеть как можно больше. И две географически ближайшие европейские столицы позволяют устроить себе именно такой отдых.

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Как пишет издание Express, австрийскую Вену и словацкую Братиславу разделяет всего 80 км. А это значит, что вы можете легко посетить оба города даже за один день.

Среди достопримечательностей австрийской столицы – дворец Шенбрунн, бывшая летняя резиденция правителей Габсбургов. Также обязательно нужно посетить здесь готический собор Святого Стефана и Хофбург, который был главным императорским дворцом, а теперь является домом Испанской школы верховой езды.

Другие достопримечательности столицы Австрии включают в себя музей Зигмунда Фрейда и оперный и балетный театр Staatsoper. И, конечно, нужно успеть попробовать отличный местный шоколад и знаменитые венские шницели.

Вену часто называют одним из самых комфортных для жизни городов Европы. Один из опросов, проведенных журналом Economist, показал, что австрийская столица может предложить гостям сочетание хорошей инфраструктуры, сильного образования и медицинских услуг, а также разнообразие культуры и развлечений. Город также считается одним из самых чистых и зеленых в мире, с множеством общественных парков, расположенных вдоль берегов реки Дунай.

Приблизительно в часе езды от города в направлении вниз по течению Дуная расположена Братислава. О ней говорят, что она так же красива, как Прага или Будапешт, но предлагает более низкие цены и меньшее количество туристов.

В городе объединились элементы средневековья, рококо, барокко и модернизма 20 века, как и в большинстве посткоммунистических столиц. Живописный Старый город очень удобен для пеших прогулок. Старинные дома здесь окрашены в сдержанные пастельные тона, а на первых этажах расположились многочисленные кафе и рестораны.

Братиславский Град, возможно, является важнейшей достопримечательностью, стоящей на изолированном скалистом холме Малых Карпат. Первые постройки здесь появились еще в IX веке. В настоящее время этот архитектурный комплекс является доминантой всего города.

Городская ратуша Братиславы тоже имеет большую историю. Она была возведена в XIV веке. Ворота Святого Михаила — единственные ворота, сохранившиеся от средневековых укреплений, и одна из старейших городских построек.

Необычная достопримечательность – башня НЛО в Братиславе, находится на берегу реки и предлагает посетителям невероятный вид на город. Наверху также есть ресторан.

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