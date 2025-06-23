Двойная подкормка моркови и свеклы летом: какие удобрения необходимы

Именно сейчас морковь и свекла активно наращивают массу, а от состава почвы зависит их вкус, сочность и способность к длительному хранению. Опытные огородники проводят двойную подкормку – сочетание полива под корень и опрыскивания по листьям.

Видео дня

Важно знать, какие именно удобрения эффективны в этот период, а каких категорически следует избегать, чтобы не испортить качество будущего урожая. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить корнеплоды.

Почему нельзя использовать азотные удобрения

Во второй половине лета категорически не рекомендуется вносить азотные удобрения, как органические настои, так и минеральные азотные смеси. Избыток азота на этом этапе способствует накоплению нитратов, ухудшению вкусовых качеств и появлению горечи. У свеклы, в частности, появляются белые кольца, а сам урожай плохо хранится.

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями

Оптимальным вариантом является древесная зола – природный источник калия, фосфора и микроэлементов. Она способствует активному формированию корнеплодов, улучшает их структуру и вкус.

Сухая подкормка: просто рассыпьте золу между рядами из расчета 1 стакан на 1 кв.м грядки. После полива питательные вещества попадут в почву.

Жидкий настой: 1 стакан золы размешайте в ведре воды, настаивайте 24 часа и поливайте под корень.

Внекорневая подкормка борной кислотой

Для усиления эффекта подкормки золы целесообразно провести и опрыскивание листьев раствором борной кислоты. Бор – важный микроэлемент для моркови и свеклы, способствующий накоплению сахаров и витаминов, активному росту и лучшему хранению урожая зимой.

Как приготовить раствор:

1 чайную ложку (или 10 г) борной кислоты сначала растворяют в стакане горячей воды (она плохо растворяется в холодной).

Затем этот концентрат добавляют к 10 литрам воды.

Опрыскивание проводят в вечернее время или рано утром, чтобы избежать ожогов на листьях.

OBOZ.UA предлагает узнать об удобрении, которое увеличивает урожайность кабачков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.