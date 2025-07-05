Двум знакам зодиака надо отдохнуть в эти выходные: гороскоп на 5-6 июля

В эти выходные, 5-6 июля, астрологи рекомендуют некоторым знакам зодиака сбавить темп и отдохнуть. Это идеальное время для физического и эмоционального восстановления.

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Чрезмерная активность может привести к истощению или проблемам со здоровьем. Остановиться и прислушаться к себе нужно Козерогу и Деве, пишет Madeinvilnius.

Козерог

Козероги часто требуют слишком много от себя и окружающих. Они стремятся все контролировать и быть продуктивными. Даже в выходные они не расслабляются. Но сейчас вам нужен отдых. Обратите внимание на сигналы своего тела – это может быть истощение, слабость или недостаток сна. Кроме того, высокая ответственность на работе может повлиять на ваше эмоциональное состояние. Астрологи советуют в эти выходные сделать перерыв и отдохнуть.

Дева

Девы – перфекционисты, которые пытаются делать все идеально. Это в конце концов приносит истощение. Отвлекитесь от своих обязательств в эти выходные, чтобы восстановить силы. Помните, что постоянные мысли о других истощают. Эмоциональное истощение приносит тревогу, раздражительность или недовольство. Поэтому пришло время найти время для собственных удовольствий.