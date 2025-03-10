Двум знакам зодиака особенно повезет на полную Луну в марте

Период растущей Луны до полнолуния, которое наступит 14 марта, будет особенно благоприятным в финансовой сфере для двух знаков зодиака. Он принесет неожиданную прибыль, возможность удачной инвестиции или даже большой выигрыш в лотерею.

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Повезет Тельцу и Стрельцу, пишет Madeinvilnius. Больше о том, что приготовили звезды, читайте в гороскопе.

Телец

В период до полной Луны финансовая энергия Тельца будет очень сильной. Астрологи прогнозируют высокую вероятность выигрыша в лотерею или удачную инвестицию. Юпитер благотворно отразится на вашей финансовой сфере, обещая неожиданный доход. Полнолуние усилит вашу интуицию, которая подскажет когда и где стоит рискнуть. Возможен денежный подарок или выгодное предложение.

Стрелец

Полная Луна принесет неожиданный финансовый успех Стрельцам. На этом пути вам поможет ваш оптимизм и смелость. Будет шанс разбогатеть или воспользоваться многообещающей возможностью. Ваша правящая планета Юпитер будет способствовать финансовому росту. Ваша интуиция будет усилена, так что вам может повезти в лотерее или вы сделаете удачную инвестицию. Деньги вы можете получить через повышение зарплаты, наследство или победу в конкурсе. Будьте открыты к возможностям.