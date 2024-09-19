Дженнифер Лопес сделала джинсы скинни снова модными: как стилизовать

Скинни – один из самых противоречивых фасонов джинсов, которые то входят в моду, то становятся абсолютным антитрендом. Снова сделать их трендовыми попробовала певица и актриса Дженнифер Лопес.

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Как пишет издание Who What Wear, она выбрала для встречи в Лос-Анджелесе не просто джинсы узкого кроя. Звезда остановила свой выбор на модели с дырками – сейчас не так часто встретишь такой вариант штанов из денима. Тем не менее, Лопес умеет задавать тренды, поэтому модные критики предсказывают возвращение этого варианта.

Чтобы создать расслабленный образ без усилий, знаменитость дополнила джинсы простой белой рубашкой, свободно расстегнутой вверху, и коричневыми замшевыми босоножками на высоком каблуке. Завершал образ Лопес высокий свободный пучок с выпущенными прядями на лбу.

Таким образом звезда не только показала, как носить джинсы скинни в этом сезоне, но и вписалась в ключевую тенденцию осени – на простые уютные образы. Несмотря на то, что певица предпочла обувь на каблуке, свободная рубашка и дерзкая прическа делали его менее формальным и очень комфортным на вид.

Отметим, что скинни входят в список осенних трендов на джинсы от американского издания журнала Vogue. И это единственная узкая модель, входящая в семерку тенденций от "Библии моды". В целом этой осенью эксперты в области фэшн рекомендуют носить широкие брюки из денима разных форм и кроев.

Напомним, недавно Рианна показала, как достичь абсолютно уютного образа с помощью платья-халата.

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