Эксперты назвали самое странное авто всех времен. Фото

Эксперты по историческим автомобилям назвали культовый французский классический автомобиль "самым странным автомобилем всех времен".

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Специалисты из YouTube-канала @TFLclassics рассказали о смелом Citroen 2CV, назвав его "самым странным", но, возможно, и "самым крутым" классическим автомобилем. 2CV выпускался компанией Citroen с 1848 по 1990 год, и с конвейера сошло почти четыре миллиона моделей.

Однако, с того времени автомобиль стал своеобразной культурной иконой, что сделало его популярным среди коллекционеров исторических автомобилей. Сегодня это авто пользуется поддержкой преданных и любящих поклонников.

По словам экспертов, этот автомобиль был разработан для езды по французским полям, поэтому он имеет действительно самую мягкую подвеску в мире. У него механическая коробка передач, но вы переключаете ее с помощью этой ручки-зонтика, которую вы нажимаете и тянете. Окна не опускаются, они даже не раздвигаются, они на самом деле поднимаются вверх, а затем зажимаются на месте.

Двигатель имеет всего два цилиндра и выдает колоссальные 28 лошадиных сил. А внутри есть ручка для регулировки фар вверх и вниз, если вы перевозите тяжелые вещи.

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