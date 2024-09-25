Эксперты в восторге: названы лучшие электромобили-внедорожники

Многие водители сейчас задумываются о том, чтобы перейти с бензинового авто на электрическое. Это и экологичнее, и во многих случаях дешевле.

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Но иногда сомнения вызывает, будет ли эффективным внедорожник с электродвигателем. Эксперты британского издания Autocar проанализировали предложения в этом сегменте и выбрали десятку моделей 2024 года, которые вас точно не подведут. От доступных моделей до роскошных автомобилей, в этом списке представлены лучшие варианты, которые отвечают разным потребностям вождения и бюджетам.

Skoda Enyaq

Журналисты определили эту модель самым лучшим электрическим внедорожником, который можно купить сегодня. Он предлагает оптимальное сочетание доступности, практичности, запаса хода, простоты использования и управляемости. Это фантастический универсальный автомобиль, очень разумно усовершенствованный с 2021 года, когда его построили на платформе Volkswagen MEB и запустили в серию. Топовой была названа серия Enyaq 85 Edition, которая имеет большую батарею, обеспечивающую запас хода 560 км, а также почти все необходимое оборудование в стандартной комплектации.

Kia EV9

Если вы ищете электрический внедорожник, а не более дешевый седан или хэтчбек, вероятно, вам нужно много места. И немногие справляются с внутренним пространством лучше, чем огромный Kia EV9. Он имеет удобные складывающиеся сиденья, а также переднее багажное отделение для хранения кабелей. Kia EV9 также является отличным электромобилем для управления. Версия с двойным двигателем предлагают высокую производительность, а специальные приспособления на руле облегчают управление рекуперативным торможением. EV9 очень стильный как для семиместного внедорожника и предлагает роскошь, эффективность и хороший запас хода.

Polestar 3

Самый большой автомобиль марки Polestar также является одним из лучших электрических внедорожников, которые вы можете купить сегодня, и тут действительно есть чему понравиться. Это обширный, просторный электрический внедорожник с удобным салоном, полным технологий следующего поколения. Он также мощный, ведь предлагает от 483 до 510 л. с. Энергия снабжается аккумулятором емкостью 107 кВт/ч, который способен проехать до 630 км на одном заряде. При этом заряжается аккумулятор на скорости до 250 кВт. Внутри Polestar 3 просторный и шикарный. Огромный сенсорный экран, расположенный в центре приборной панели, имеет интегрированные Google Maps, а также оборудован беспроводным подключением смартфона в Apple CarPlay и Android Auto.

Ford Explorer

Облик этого авто не очень вдохновляет, но все меняется, когда вы садитесь за его руль. Основанный на платформе Volkswagen MEB, Explorer – это больше, чем просто переделанный ID 4. Он превосходит многих своих конкурентов в управлении, включая Tesla Model Y, а его интерьер стильно упакован и просторен. Он также предлагает отличные показатели запаса хода для своего класса благодаря аккумулятору начального уровня емкостью 52 кВт/ч, который легко преодолевает 390 км. А передовой агрегат мощностью 77 кВт/ч увеличивает запас хода до 600 км – самый высокий показатель запаса хода, доступный для любого автомобиля на платформе MEB от VW.

Kia EV6

Kia EV6 – отличный электрический внедорожник, который подойдет всей семье. Он удобен и неожиданно быстр в своей мощной спецификации. Она может похвастаться огромным запасом хода в 580 км, а скорость зарядки также почти лучшая в своем классе – 258 кВт. Мощность начинается с 226 лошадиных сил, что более чем достаточно для большинства водителей, в то время как топовый Kia EV6 GT выдает колоссальные 577 лошадиных сил. Хотя механически этот кореец похож на Hyundai Ioniq 5, EV6 в общем несколько лучше в управлении и предлагает комфортную езду.

Tesla Model Y

Tesla Model Y ожидает значительного обновления, но на данный момент она все еще предлагает лучшую в своем классе эффективность для электрических внедорожников. Запас хода авто имеет вполне приличный – 455 км для стандартной версии и 530 для "дальнобойной". Чрезвычайно минималистический стиль интерьера и экстерьера Tesla подойдет не всем, равно как и достаточно высокие требования к водителю. Но фундаментальные качества авто неоспоримы – Model Y очень просторна для своих размеров, имеет хорошую цену и быстрая.

Hyundai Ioniq 5 N

Ioniq 5 N идет дальше, чем просто жесткая подвеска и огромная мощность. Этот автомобиль благодаря своей остроумной конструкции умеет включать и выключать мощность, и если вы желаете, он может имитировать шестиступенчатую коробку передач и бензиновый двигатель. Все благодаря усиленной оболочке, правильному дифференциалу ограниченного трения на задней оси, адаптивным амортизаторам. Hyundai Ioniq 5 N отлично подстраивается под водителя.

Mercedes-Benz EQE SUV

Современные автомобили, особенно роскошные модели, снабжены системами помощи при вождении. Однако не все такие функции действительно полезны. Тем не менее, Mercedes-Benz был первым производителем, предложившим настоящую адаптивную систему круиз-контроля еще в 1999 году, и до сих пор держажит здесь пальму первенства. Касается это и электрического внедорожника EQE SUV. А такие системы, как помощь удержания в полосе движения и предупреждения о превышении скорости, в большинстве своем не вмешиваются, и их достаточно легко выключить.

Genesis Electrified GV70 SUV

Электрифицированный GV70 предназначен для водителей, которым нужен роскошный, сверхбыстрый электромобиль, сохраняющий при этом внешний вид и ощущение традиционного автомобиля. Есть только одна версия модели с батареей емкостью 77,4 кВт/ч, обеспечивающей запас хода 450 км. Конечно, это немного отстает от нынешних лидеров, но его мощность составляет 483 л.с. С такой мощностью он разгоняется до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. Интерьер по-прежнему остается одним из лучших в классе, благодаря отличному качеству материалов, комфорту и шумоизоляции.

BMW iX

Со своими электромобилями BMW превратился в специалиста по комфорту. BMW i7 победил в высоком тесте роскошных автомобилей, и тот же талант присутствует у более продвинутого BMW iX. Он обладает изящной управляемостью, высокой производительностью и достойным реальным запасом хода. Тем временем интерьер больше напоминает большой, сверхроскошный BMW i3, чем спортивные седаны. Это гораздо больше похоже на комнату отдыха с открытыми просторами, мягкими формами и, в некоторых характеристиках, выбором необычных, но достаточно привлекательных материалов.

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