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Элизабет Олсен надела антитрендовые туфли с укороченными брюками и вызвала восторг

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
2,8 т.
Элизабет Олсен надела антитрендовые туфли с укороченными брюками и вызвала восторг

Теплые дни все ближе и мы постепенно смотрим в сторону более легкой и открытой одежды. Но как при этом выглядеть и модно, и элегантно? Ответ дала актриса Элизабет Олсен.

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Звезда посетила событие, посвященное ее фильму "Оценка" в образе, полностью созданном брендом Chanel. На ней был темно-синий костюм с контрастными деталями и золотыми пуговицами. У жакета костюма были короткие рукава, а брюки силуэта "сигарета" имели длину три четверти.

Элизабет Олсен надела антитрендовые туфли с укороченными брюками и вызвала восторг

Однако основную изюминку образу придавала обувь. Обычно безопасным выбором для подобных ансамблей являются балетки на плоской подошве. Но Олсен решила рискнуть. Она скомпоновала костюм Chanel с туфлями этого же модного дома, которые считаются антитрендом.

Речь идет об обуви с удлиненным, но скругленным носком и открытой пяткой. Она стала модной классикой много лет назад и находится вне моды. Ведь эта элегантная модель подходит к большому количеству вещей и придает образам изысканность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Элизабет Олсен реабилитировала юбку до колен, которую считают скучной и антитрендовой, ведь часто такие вещи входят в офисный дресс-код.

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