Элизабет Олсен надела антитрендовые туфли с укороченными брюками и вызвала восторг

Теплые дни все ближе и мы постепенно смотрим в сторону более легкой и открытой одежды. Но как при этом выглядеть и модно, и элегантно? Ответ дала актриса Элизабет Олсен.

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Звезда посетила событие, посвященное ее фильму "Оценка" в образе, полностью созданном брендом Chanel. На ней был темно-синий костюм с контрастными деталями и золотыми пуговицами. У жакета костюма были короткие рукава, а брюки силуэта "сигарета" имели длину три четверти.

Однако основную изюминку образу придавала обувь. Обычно безопасным выбором для подобных ансамблей являются балетки на плоской подошве. Но Олсен решила рискнуть. Она скомпоновала костюм Chanel с туфлями этого же модного дома, которые считаются антитрендом.

Речь идет об обуви с удлиненным, но скругленным носком и открытой пяткой. Она стала модной классикой много лет назад и находится вне моды. Ведь эта элегантная модель подходит к большому количеству вещей и придает образам изысканность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Элизабет Олсен реабилитировала юбку до колен, которую считают скучной и антитрендовой, ведь часто такие вещи входят в офисный дресс-код.

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