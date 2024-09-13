Еще десять дней лета: синоптик спрогнозировала, когда в Украину придет настоящая осень

Несмотря на существенное похолодание и дожди, накрывшие западные регионы, погода в Украине по-прежнему остается летней. В течение ближайшей недели температуры будут достигать +32 градусов. Это "лето" может продолжаться практически до конца сентября, как это было в прошлом году.

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Циклон, принесший похолодание на запад, пришел с территории Италии. В противовес ему над территорией Великобритании формируется антициклон, который остановит снижение температуры и дожди с востока нашей страны.

Более подробно о погодной обстановке в Украине в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Это обычное похолодание, а не осень. В Украине продолжается лето

"Я похолодания не вижу. В ближайшее время – как минимум, в течение недели, – у нас будет сохраняться летний характер погоды. Лето еще продолжается. Окончание лета – это когда среднесуточная температура ниже 15 градусов. А у нас она гораздо выше, +18…+22 градуса. Возможно, на западе из-за облачности несколько дней будет ниже, но потом температура опять повысится. Каких-то кардинальных изменений не стоит ожидать", – подчеркнула метеоролог.

"На протяжении ближайшей недели основной температурный фон будет по-настоящему летним, +25… +28 градусов днем. На западе за счет циклона и облачности будет несколько прохладнее, +15… +20 градусов. Но на востоке температура днем будет подниматься до +32 градусов. "Все зависит от облачности. Будет облачность – будет +30 градусов, будет солнце – тогда +32 градуса", – пояснила Татьяна Адаменко.

Похолодание на западе – временное, его принес итальянский циклон

"Те снижения температуры, которые мы можем ощущать, связаны с облачностью. Облачность нам принес циклон из Италии. Сейчас он определяет погоду западной части Украины, доходит до Одессы и, возможно, до Николаева. Там мы ожидаем дожди, больше всего 14 и 15 сентября. Но что касается восточной части Украины, то там осадков совсем нет и наблюдается абсолютно летний характер погоды, днем +26… +27 градусов, на крайнем востоке до +32 градусов", – пояснила метеоролог.

По ее словам, до востока Украины этот циклон не дойдет, поскольку над Великобританией уже формируется антициклон – область высокого давления, который не будет пропускать влажные западные воздушные массы.

Но такой прогноз нельзя назвать стопроцентно позитивным, поскольку продолжающаяся засуха – настоящая проблема для озимых культур. "Это очень плохо, потому что западная часть Украины не будет готова к посеву озимых. Засуха как была, так и есть, и может даже усилиться", – предупредила Татьяна Адаменко.

Долго ли в Украине будет метеорологическое лето?

Лето может продолжаться фактически до конца сентября. "Сентябрь становится в Украине летним месяцем. В прошлом году было так, может быть, и в этом. Значит, это уже тенденция", – заметила метеоролог.

Что касается похолодания, то текущая модель прогнозирует его после 20 сентября – 23-25 сентября. "Некоторые модели говорят, что даже после 26 сентября", – отмечает Адаменко.

"Бабьего лета" в Украине может не быть?

А что же с "бабьим летом"? Когда оно может прийти в Украину? Прежде всего, Татьяна Адаменко пояснила, что на самом деле означает это понятие.

"Бабье лето" в классической метеорологии означает следующее. Когда заканчивается лето, то есть наблюдается существенное похолодание, когда ночью может быть даже до 0 градусов или до слабого минуса. А потом – несколько дней очень теплой погоды. Это и есть "бабье лето".

"Но у нас по-прежнему продолжается метеорологическое лето. Причем, бабье лето бывает не каждый год. Все зависит от того, как пойдут процессы", – пояснила она.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра: дожди накроют половину Украины

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине до понедельника, 16 сентября. Погодные карты говорят о том, что в течение ближайшей недели большая часть территории страны окажется в зоне дождей.

В пятницу, 13 сентября, температура на всей территории Украины будет достаточно высокой. Днем столбик термометра достигнет отметки +29 градусов на востоке нашей страны. Но практически повсюду ожидаются дожди.

В субботу, 14 сентября, дожди прекратятся на востоке, юго-востоке и юге Украины. В этих регионах температура несколько повысится – до +30 градусов. На больше части Украины продолжится дождливая погода, на западе похолодает до +18 градусов.

В воскресенье, 15 сентября, практически половина страны со стороны запада останется в зоне дождей, в то время как восток, юг и часть центральной части ожидает солнечная погода. Разница в температурах на западе и на востоке будет очень большой – от +13 до +29 градусов.

В понедельник, 16 сентября, дожди продолжатся на западе. Температуры в этом регионе также будут достаточно низкими, от +13 до +19 градусов. В центре и на юге также ожидаются дожди, но температурные показатели будут выше – от +21 до +25 градусов. Теплее всего в этот день будет на востоке. Там установится сухая погода и температура до +29 градусов.