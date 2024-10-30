Еще один вариант к Хэллоуину: Адель показала трендовый готический маникюр

Певица Адель, известная приверженностью классическому гламуру, во время выступления в Лас-Вегасе снова поразила своих поклонников непревзойденным стилем. На одном из своих последних концертов она появилась с роскошным маникюром, идеально дополнившим ее сценический образ.

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Как сообщает The Zoe Report, Адель всегда уделяла особое внимание деталям своего образа, и маникюр не исключение. Она часто экспериментирует с разными дизайнами и цветами, но всегда остается верна своему любимому стилю – готическому гламуру.

Ее последний маникюр, сверкающий металлический, стал настоящим украшением образа и подчеркнул ее сценический образ. Этот маникюр стал своеобразным продолжением ее прошлогоднего хэллоуинского образа.

Особый вечер требовал особого маникюра. На одном из последних концертов Адель была приятно удивлена визитом своей музыкальной музы, Селин Дион. Этот момент стал для певицы очень эмоциональным, и она решила отметить его особым образом.

Маникюр Адель стал подлинной сенсацией среди фанатов. Многие отмечают, что он идеально дополнил ее сценический образ и создал атмосферу загадочности. Этот тренд на готический маникюр уже подхватили многие модницы, желающие повторить образ своей любимой певицы.

Если вы хотите добавить чуть-чуть готического шика в свой образ, обратите внимание на оттенки металлика, особенно на угольно-серые с золотистым переливом. Такой маникюр будет уместен не только на Хэллоуин, но и на любое другое особое событие.

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