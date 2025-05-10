Если нет сил дождаться Евровидения 2025: один фильм, в котором есть вся веселость и нелепость шоу, но (к сожалению) и россияне

Во время, когда Евровидение ежегодно становится площадкой для китча, драмы и неожиданно искренних эмоций, зрители в ожидании шоу могут обратить внимание на кое-что другое. Лента "Евровидение: История огненной саги" на Netflix - именно то, что поможет заполнить паузу до песенного конкурса 2025 года.

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В ней найдется все: феерия костюмов, нелепые, но прилипчивые песни, и типичная добродушная наивность, которой не хватает современному циничному кинематографу. Главная идея - не посмеяться над конкурсом, а с любовью обыграть его самые смешные стороны.

Режиссер Дэвид Добкин создал теплую сатиру, которая заменяет реальный конкурс в лучшем смысле. Даже если фильм неидеален, он захватывает той же неторопливой, мелодичной магией, что и само Евровидение.

Сюжет о мечте, которая сильнее здравого смысла

В центре истории - дуэт из Исландии: мечтатель Ларс Эриксонг (Уилл Феррелл) и тихая, талантливая Сигрит Эриксдоттир (Рэйчел МакАдамс). Им выпадает шанс представить страну на Евровидении, и, несмотря на все препятствия, они направляются к сцене в Эдинбурге. Их путь не обойдется без взрывов, эльфов и внутренних сомнений. Отношения между героями развиваются не совсем романтично - они больше напоминают братьев и сестер, чем влюбленных. И все же, в этой странной паре есть что-то щемяще искреннее. Зрителям хочется, чтобы у них все получилось - не потому, что они лучше, а потому, что они – настоящие.

Музыкальное наполнение фильма впечатляет - хиты звучат не как пародия, а как реальные претенденты на участие в конкурсе. Главная песня "Double Trouble" создана с таким же задором, как и композиции с реального Евровидения. А балладная "Húsavík", которую исполняет шведская певица Молли Санден (вокал для персонажа МакАдамс), — настоящий эмоциональный кульминационный момент ленты. Эта песня даже получила номинацию на "Оскар". Именно музыка - сердце фильма, которое держит его энергию даже тогда, когда сценарий пробуксовывает. И, как в настоящем Евровидении, здесь важна не столько победа, сколько путь к сцене.

Юмор на грани пародии и любви

Несмотря на всю свою комическую абсурдность, фильм никогда не переходит грань издевательства над объектом. Юмор Уилла Феррелла, хоть и порой предсказуемый, остается теплым. Сюжету не хватает стройности, а некоторые шутки выглядят затянуто, но в целом лента сохраняет позитивную атмосферу. Особенно ярко проявляется ирония в образе Ларса - плохого певца с большими мечтами. Это не насмешка над неудачниками, а история о людях, что не сдаются, даже если им все вокруг говорят, что им ничего не светит.

Русский акцент и немного драмы

Неожиданным поворотом в фильме становится персонаж русского конкурсанта Александра Лемтова в исполнении Дэна Стивенса. Его акцент - это не образ, а, скорее, театральный ход в духе самой идеи шоу. Образ Лемтова, сперва карикатурный, постепенно раскрывается как многослойная фигура. Он становится зеркалом того, как в Евровидении - как и в жизни - за блестящей оболочкой часто скрывается нечто иное. Хотя присутствие российского героя в 2025 году может показаться противоречивым, в контексте фильма это скорее сюжетная дань старым шаблонам, чем политическое заявление.

Самый большой успех фильма - в создании пространства, где зритель может убежать от реальности. В этой идеализированной версии Евровидения нет цинизма, только блеск, музыка и большая мечта. И хотя "История огненной саги" не претендует на глубину или острую сатиру, она компенсирует это искренностью. Режиссер Добкин смог передать ту детскую радость, с которой многие смотрят настоящий конкурс. А песня "Húsavík", с ее сочетанием исландского языка и мощной эмоции, действительно заставляет поверить в силу музыки. Иногда именно это и нужно, чтобы дождаться настоящего шоу.

OBOZ.UA предлагает узнать историю о самых эпатажных участниках песенного конкурса Евровидение.

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