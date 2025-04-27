Если почувствуете такой запах – немедленно на ремонт! Автоэксперт рассказал о тревожном сигнале

Автомобильный эксперт призвал водителей, испытывающих определенный запах, проверить свой автомобиль во избежание неприятностей во время долгих путешествий.

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Поскольку в последнее время погода была теплой и солнечной, многие автомобилисты недавно включили кондиционеры впервые за несколько месяцев. Однако Эндрю Джервис, генеральный директор ClickMechanic, призвал водителей, которые пользуются этой функцией впервые за некоторое время, принимать меры, как только они испытывают определенный запах, пишет Express.

"Запах затхлости или сырости, когда вы включаете кондиционер, является наибольшим признаком того, что ваш кондиционер нуждается в очистке. Если вентиляционные отверстия грязные, это может быть сигналом. Однако есть и более тревожные признаки, такие как чихание, кашель и боли в горле во время работы кондиционера. Каждый год мы наблюдаем увеличение количества водителей, которые жалуются на затхлый или непонятный запах кондиционера", – сказал он.

Несмотря на то, что многие воспринимают систему кондиционирования воздуха в своем автомобиле как должное, ее необходимо регулярно обслуживать, чтобы она продолжала работать нормально, особенно если она не использовалась месяцами подряд.

В частности, в системе может образовываться плесень и бактерии, которые могут попасть в салон, как только систему включат, что приведет к ряду проблем со здоровьем у пассажиров.

В связи с этим водителям целесообразно проверить наличие затхлого запаха, включая кондиционер в своем автомобиле впервые за некоторое время, и отнести его к профессионалу для обслуживания, если присутствует неприятный запах.

Эндрю предупредил, что те, кто не ремонтирует свою систему кондиционирования воздуха, могут подвергать себя и пассажирам риска серьезных проблем со здоровьем, особенно если они страдают респираторными заболеваниями, такими как астма.

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