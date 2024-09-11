Если вам нужен представительский салон: 10 лучших элитных авто

В современном мире автомобили стали символом статуса, стиля и успеха. Именно поэтому компании нередко, чтобы поддерживать свой имидж, собирают представительский салон.

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Для тех, кто действительно ценит комфорт, роскошь и передовые технологии, выбор автомобилей может быть вызовом, ведь предложений на рынке множество. Поэтому Auto Car поделился подборкой самых лучших транспортных средств представительского класса.

BMW 530e M Sport

BMW 5 серии уже более полувека остается эталоном бизнес-класса. В своем восьмом поколении модель G60 стала больше и роскошнее, чем когда-либо. Просторный и достойно оформленный интерьер сочетается с увлекательной динамикой управления. Плагин-гибрид 530e обеспечивает соединение мощности в 295 л.с. и имеет запас хода на электротяге до 101 км.

Mercedes E300e Urban Edition

Mercedes E-Class, давний соперник BMW 5 серии, отличается элегантностью и комфортом. Этот автомобиль имеет шикарный интерьер, сравнимый с флагманским лимузином S-класса. Плагин-гибридная версия E300e поражает разгоном до 100 км/ч за 6,4 секунды, при этом запас хода на электротяге достигает 112 км.

Volvo V90 T6 Plug-in

Volvo V90 – это воплощение скандинавского комфорта и пространства. Несмотря на некоторые изменения в линейке этот универсал остается одним из наиболее практичных и стильных вариантов для представительского сегмента. Гибридная версия T6 с мощностью 345 л.с. и запасом хода на электротяге до 87 км позволяет совмещать экономичность с отличными характеристиками разгона.

DS 9 E-Tense 250 Rivoli+

Если вы ищете что-то особенное с французским шармом, DS 9 – это идеальный выбор. Элегантный дизайн и комфорт сочетаются с плавной ходовой частью благодаря адаптируемой подвеске к дороге. Хотя этот автомобиль не является лидером среди гибридов, его интерьер и стиль делают его чрезвычайно привлекательным вариантом для представительского авто.

VW ID 7 Pro S

Volkswagen сделал значительный шаг в сегменте элитных электромобилей с моделью ID 7. Этот полностью электрический седан поражает комфортом и множеством пространства внутри. Версия Pro S с запасом хода до 700 км и мощностью 282 л.с. является идеальным вариантом для ищущих сочетания экологичности и роскоши.

Tesla Model S

Tesla Model S – один из самых известных электромобилей премиум-класса. Новые модели предлагают потрясающую производительность: версия Plaid разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды. Этот автомобиль также обеспечивает запас хода до 635 км, что делает его практичным выбором для дальних поездок.

Genesis G80 Electrified

Genesis – это роскошный бренд от Hyundai, набирающий популярность в Европе. Модель G80 Electrified предлагает полностью электрический привод, мощность 365 л.с. и запасом хода до 520 км. Солнечные панели могут прибавить дополнительные 1126 км в год, что делает этот автомобиль исключительным по уровню технологий.

BYD Seal Design

BYD – это новый игрок на рынке элитных автомобилей, уже успевший завоевать популярность своими инновациями. Модель Seal Design отличается современным дизайном, инновационными решениями в электрификации и роскошным интерьером, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет подчеркнуть свой статус.

Kia EV6

Kia EV6 – это доказательство того, что корейский бренд становится суровым соперником европейским автопроизводителям. После недавней модернизации EV6 получил новые светодиодные фары, переработанную решетку радиатора и богатый интерьер. Базовая версия автомобиля с мощностью 225 л.с. и батареей на 84 кВтч обеспечивает пробег до 580 км.

Hyundai Ioniq 6 Premium RWD

Hyundai Ioniq 6 – это элегантный электроседан с гладким профилем и превосходной аэродинамикой, что обеспечивает эффективный расход энергии. В салоне Ioniq 6 есть комфорт и тишина, а интерьер имеет премиальную отделку и интуитивные технологии. А благодаря батарее на 77 кВт-ч авто может проехать до 544 км на одном заряде.

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