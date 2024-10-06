Если важна безопасность: десять надежных автомобилей, которые достойны внимания в 2024 году
Найти авто с идеальным соотношением цены и качества – непростая задача. Конечно, не нужно жертвовать безопасностью ради доступности. Несколько новых моделей стоимостью менее 30 000 долларов получили идеальную пятизвездочную общую оценку безопасности от Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).
Эксперты обнародовали рейтинг вариантов, если вы ищете безопасный автомобиль, соответствующий вашему бюджету. В топ лучших попали Chevrolet Equinox, Honda Civic и Toyota Camry Hybrid.
Chevrolet Equinox
Начальная цена: $27 995
Эксперты Autotrader определили Equinox как самый лучший вариант в рейтинге надежных авто ценой до 30 000 долларов. Модель предлагает высокий уровень комфорта благодаря большому внутреннему пространству, качественному техническому наполнению и стильному дизайну.
Honda Civic 2024
Стартовая цена: $25 045
Компания Honda Civic давно завоевала репутацию надежности. Civic – как седан, так и хэтчбек – автомобиль, известный своей долговечностью, качеством и доступной ценой.
Hyundai Santa Cruz
Стартовая цена: $28 275
Santa Cruz – один из самых доступных и безопасных пикапов. Одной из примечательных особенностей является скрытый отсек для вещей, который можно использовать как охладитель, идеально подходящий для дальних путешествий.
Kia Niro Hybrid
Стартовая цена: $28 315
Гибрид Niro Hybrid с поразительным пробегом для внедорожника может похвастаться экономичностью и надежностью. Авто также имеет элегантный современный вид, из-за чего он выглядит гораздо дороже, чем есть на самом деле.
Мазда 3
Стартовая цена: $25 355
Mazda 3 доступна как в седане, так и в хэтчбеке. Аналитики из Autotrader заявили, что это "автомобиль с лучшей управляемостью и вождением, который можно приобрести менее чем за 30 000 долларов".
Nissan Versa
Стартовая цена: 17 820 долларов
Базовая модель Versa стоит менее 20 000 долларов, но все еще имеет впечатляющий набор стандартных функций, включая 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель, автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов, предупреждение о выезде из полосы движения, ассистент дальнего света и автоматическое торможение сзади. Стоит отметить, что базовая модель оснащена механической коробкой передач, поэтому можно перейти на автоматическую по начальной цене 19 490 долларов.
Subaru Forester
Стартовая цена: $28 440
Если вы планируете путешествовать по бездорожью, Forester станет отличным вариантом безопасного, доступного автомобиля, который может справиться с самой плохой местностью.
Subaru Impreza
Стартовая цена: $24 115
Полный привод входит в стандартную комплектацию Impreza, поэтому вы будете в безопасности даже на бездорожье или на скользких дорогах.
Toyota Camry Hybrid
Стартовая цена: $29 950
Camry Hybrid получает высокие оценки за свою топливную эффективность согласно оценке EPA. Эксперты Autotrader оценили гибрид как "комфортный, вместительный, надежный и приятный в управлении".
Toyota Prius
Стартовая цена: $29 045
В прошлом году Prius получил новый дизайн, и поэтому он выглядит лучше, чем когда-либо. Это доступный, надежный, экономный и качественный выбор, который станет превосходной инвестицией и не потребует чрезмерных затрат на техобслуживание.
Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг лучших хэтчбеков.
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