Если важна безопасность: десять надежных автомобилей, которые достойны внимания в 2024 году

Найти авто с идеальным соотношением цены и качества – непростая задача. Конечно, не нужно жертвовать безопасностью ради доступности. Несколько новых моделей стоимостью менее 30 000 долларов получили идеальную пятизвездочную общую оценку безопасности от Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

Видео дня

Эксперты обнародовали рейтинг вариантов, если вы ищете безопасный автомобиль, соответствующий вашему бюджету. В топ лучших попали Chevrolet Equinox, Honda Civic и Toyota Camry Hybrid.

Chevrolet Equinox

Начальная цена: $27 995

Эксперты Autotrader определили Equinox как самый лучший вариант в рейтинге надежных авто ценой до 30 000 долларов. Модель предлагает высокий уровень комфорта благодаря большому внутреннему пространству, качественному техническому наполнению и стильному дизайну.

Honda Civic 2024

Стартовая цена: $25 045

Компания Honda Civic давно завоевала репутацию надежности. Civic – как седан, так и хэтчбек – автомобиль, известный своей долговечностью, качеством и доступной ценой.

Hyundai Santa Cruz

Стартовая цена: $28 275

Santa Cruz – один из самых доступных и безопасных пикапов. Одной из примечательных особенностей является скрытый отсек для вещей, который можно использовать как охладитель, идеально подходящий для дальних путешествий.

Kia Niro Hybrid

Стартовая цена: $28 315

Гибрид Niro Hybrid с поразительным пробегом для внедорожника может похвастаться экономичностью и надежностью. Авто также имеет элегантный современный вид, из-за чего он выглядит гораздо дороже, чем есть на самом деле.

Мазда 3

Стартовая цена: $25 355

Mazda 3 доступна как в седане, так и в хэтчбеке. Аналитики из Autotrader заявили, что это "автомобиль с лучшей управляемостью и вождением, который можно приобрести менее чем за 30 000 долларов".

Nissan Versa

Стартовая цена: 17 820 долларов

Базовая модель Versa стоит менее 20 000 долларов, но все еще имеет впечатляющий набор стандартных функций, включая 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель, автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов, предупреждение о выезде из полосы движения, ассистент дальнего света и автоматическое торможение сзади. Стоит отметить, что базовая модель оснащена механической коробкой передач, поэтому можно перейти на автоматическую по начальной цене 19 490 долларов.

Subaru Forester

Стартовая цена: $28 440

Если вы планируете путешествовать по бездорожью, Forester станет отличным вариантом безопасного, доступного автомобиля, который может справиться с самой плохой местностью.

Subaru Impreza

Стартовая цена: $24 115

Полный привод входит в стандартную комплектацию Impreza, поэтому вы будете в безопасности даже на бездорожье или на скользких дорогах.

Toyota Camry Hybrid

Стартовая цена: $29 950

Camry Hybrid получает высокие оценки за свою топливную эффективность согласно оценке EPA. Эксперты Autotrader оценили гибрид как "комфортный, вместительный, надежный и приятный в управлении".

Toyota Prius

Стартовая цена: $29 045

В прошлом году Prius получил новый дизайн, и поэтому он выглядит лучше, чем когда-либо. Это доступный, надежный, экономный и качественный выбор, который станет превосходной инвестицией и не потребует чрезмерных затрат на техобслуживание.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг лучших хэтчбеков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.