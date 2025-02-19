Если вдруг закончился хлеб: рецепт бюджетных лепешек, которые готовятся 15 мин.
Хлеб – это непременная составляющая рациона практически каждого человека на планете. Его можно приобрести в магазине, выбрав для себя любимый вид. А можно сделать самостоятельно, потратив на это достаточно много времени.
Однако, если в вашем доме закончился хлеб, а идти в магазин совсем не хочется, можно приготовить лепешки, которые станут отличной альтернативой. На их приготовление нужно будет потратить всего 15 минут, а результат точно удивит. Рецепт их приготовления рассказала в TikTok фудблогер Майя Ляйненбах
Ингредиенты
- Мука – 200 гр.
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Соль – щепотка
- Йогурт – 180 гр.
- Масло растительное – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Смешиваем в миске сухие ингредиенты.
2. Добавляем йогурт и растительное масло. Замешиваем тесто до получения гладкой глянцевой структуры.
3. Распределяем тесто на 8 равных частей на раскатываем каждую из них.
4. Жарим лепешки на раскаленной сковороде до образования пузырей с каждой стороны.
5. Готовые лепешки заворачиваем в полотенце, чтобы они оставались мягкими и теплыми.
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