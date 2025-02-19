Если вдруг закончился хлеб: рецепт бюджетных лепешек, которые готовятся 15 мин.

Хлеб – это непременная составляющая рациона практически каждого человека на планете. Его можно приобрести в магазине, выбрав для себя любимый вид. А можно сделать самостоятельно, потратив на это достаточно много времени.

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Однако, если в вашем доме закончился хлеб, а идти в магазин совсем не хочется, можно приготовить лепешки, которые станут отличной альтернативой. На их приготовление нужно будет потратить всего 15 минут, а результат точно удивит. Рецепт их приготовления рассказала в TikTok фудблогер Майя Ляйненбах

Ингредиенты

Мука – 200 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Соль – щепотка

Йогурт – 180 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Смешиваем в миске сухие ингредиенты.

2. Добавляем йогурт и растительное масло. Замешиваем тесто до получения гладкой глянцевой структуры.

3. Распределяем тесто на 8 равных частей на раскатываем каждую из них.

4. Жарим лепешки на раскаленной сковороде до образования пузырей с каждой стороны.

5. Готовые лепешки заворачиваем в полотенце, чтобы они оставались мягкими и теплыми.

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