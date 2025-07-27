Эти люди – настоящие эмпаты: самый сочувствующий знак зодиака

Среди знаков зодиака только один выделяется своей способностью понимать других. Его представители наиболее отзывчивы, терпеливы и сострадательны. В их присутствии легко успокоиться и почувствовать безопасность.

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В астрологии водные знаки самые эмоциональные, они глубоко чувствуют, понимают и легче других устанавливают отношения. Это люди-эмпаты, которые могут выслушать без осуждения, предложить поддержку в трудные времена и понять ваши эмоции, пишет Eska.

Из всех знаков зодиака один особенно выделяется. Это Рыбы. Люди, рожденные между 19 февраля и 20 марта, самые эмпатичные. Они помогут забыть о боли, перестать гневаться и достичь спокойствия.

Рыбы — водный знак, но им также руководит планета интуиции, духовности и мечтаний Нептун. Благодаря его влиянию они имеют богатый внутренний мир, полный чувств, образов и тонких ощущений.

Рыбы обладают сильной интуицией, поэтому часто считывают настроения по лицу, тону голоса и языку тела. Эти люди способны слушать без перерыва, осуждения или критики. Они умеют сочувствовать и считают, что каждый имеет второй шанс. Представители этого знака понимают и прощают ошибки, видят хорошее в людях и редко долго обижаются.