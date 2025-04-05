Эти продукты есть на каждой кухне: как без химии покрасить яйца на Пасху в желтый и оранжевый цвета

Покраска пасхальных яиц – это одна из самых вульгарных традиций как детей, так и взрослых накануне Пасхи. Каждый год мы стараемся найти универсальный способ сделать это еще красивее, не используя магазинные средства.

Видео дня

К счастью, для того чтобы получить хороший результат, иногда даже не надо тратить кучу денег. К тому же эти продукты, которыми можно воспользоваться для окрашивания яиц, уже могут быть на вашей кухне. О том, как покрасить пасхальные пасхальные яйца в желтый и оранжевый цвета, расскажет OBOZ.UA.

Желтый цвет – куркума и ромашка

Ромашка должна дать бледно-желтый оттенок. По рецепту нужно сварить яйца в крепком ромашковом чае (5 пакетиков на литр воды). Однако бледно-желтый оттенок может оказаться действительно очень бледным и нежным, как раз для любителей пастельных цветов.

Куркуму следует прокипятить в воде 15 минут (3 столовых ложки куркумы на 1 литр воды) и погрузить в отвар только что сваренные яйца. Уже через 15 минут вы получите яркие желтые пасхальные яйца невероятно радостного солнечного оттенка.

Оранжевый цвет – паприка, куркума, морковь

Красим отваром паприки. 4 ст. ложки специи заливаем водой и варим 30 минут. В отваре замачиваем уже сваренные горячие яйца. Цвет оказывается промежуточным между красным и оранжевым, но очень бледным.

Пробуем комбинированный отвар куркумы, паприки и тертой моркови. По рецепту соотношение специй и морковного сока может быть произвольным, изменение пропорций дает разные оттенки. Варим 30 минут, сцеживаем и замачиваем только что сваренные горячие яйца. Оранжевый цвет заметен, но оттенок бледный.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как дома сделать космические пасхальные яйца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.