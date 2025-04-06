Эти знаки любят поспать: отдых им необходим как воздух

Для некоторых знаков зодиака сон очень важен. Для них длительный отдых и ленивое утро – не роскошь, а необходимость.

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Дольше всего спать любят Рак, Телец и Рыбы, пишет Madeinvilnius. Больше об этих знаках читайте в гороскопе.

Рак

Для Раков очень важен качественный отдых, поскольку они очень чувствительны и эмоциональны. Их нервная система быстро устает. Однако сон приносит им не только физическое восстановление, но и помогает убежать от внешнего мира. Он дает им чувство безопасности. Утром Рака иногда очень тяжело проснуться.

Телец

Тельцы любят физический комфорт и удовольствие, поэтому сон они воспринимают как одну из самых больших радостей. Долгий утренний сон и утренний кофе в постель – то, что приносит им счастье. Они умеют отдыхать без угрызений совести.

Рыбы

Рыбам сон помогает проникнуть в фантазии. Их сны часто бывают яркими, творческими и даже пророческими. Сон перерабатывает их эмоции и укрепляет интуицию. Он необходим им для поддержания эмоционального равновесия. Они охотно подремают днем, если будет такая возможность.