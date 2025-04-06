Эти знаки зодиака больше всего боятся одиночества

Некоторых людей не смущает их одинокая жизнь, а для других жить наедине – это самое худшее, что может произойти. От этого они страдают, апатичны, грустны и несчастны.

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Астрологи считают, что Овны и Львы – это знаки, которые ценят независимость и способны свободно принимать решения, поэтому они не боятся одиночества. Их полной противоположностью являются люди, рожденные под знаками Девы и Весов, пишет Ofeminin.

Девы и Весы не представляют как жить без другого человека рядом. Они будут растеряны, подавлены, неэнергичны и теряют хорошее настроение, если они одиноки. Эти люди стремятся к любви и общению настолько, что иногда могут начинать токсические отношения и встречаться с людьми, которые им не подходят. Девы и Весы чрезмерно эмпатийные и чуткие, поэтому часто подвергаются манипуляциям со стороны людей, которые пользуются их добротой и терпением.