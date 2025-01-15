Эти знаки зодиака добьются успеха в финансах и карьере до конца зимы

Пребывание Венеры в знаке Рыб до 25 февраля 2025 дает уникальную возможность для четырех знаков зодиака достичь финансового и профессионального успеха.

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Хотя Венера ассоциируется с чувствами и любовью, она также привлекает материальное благополучие, пишет Ofeminin. Возможность улучшить свою жизнь в этот период, по мнению астрологов, будет у Близнецов, Водолея, Рыб и Льва.

Близнецы

Для Близнецов период пребывания Венеры в Рыбах будет особенно благоприятен для карьеры. Астрологи советуют говорить о своих мечтах, произносить утверждения, которые могут влиять на ваше подсознание, а дальше – на реальность.

Водолей

У Водолея до конца февраля будет благоприятное время для решения финансовых вопросов. Астрологи советуют говорить аффирмации, чтобы "обмануть" свое подсознание и добиться большего достатка.

Рыбы

Рыбы могут выполнить свои желания до конца зимы. Венера в Рыбах и ваша естественная интуиция будет способствовать изменению вашей личности и внешнего вида.

Лев

Льву повезет в инвестициях и управлении финансами. Вы сможете увеличить инвестиции и приобрести активы. Астрологи советуют подкреплять свои действия положительными аффирмациями.