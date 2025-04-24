Эти знаки зодиака получат очень хорошие новости до конца апреля
К концу апреля два знака зодиака могут получить особо приятные новости. Может сбыться их давнее желание, появиться новая возможность, неожиданный успех или они услышат положительные слова.
Хорошие новости ожидают Весов и Рака, пишет Madeinvilnius. Будьте готовы, что они могут прийти, когда вы этого меньше всего ожидаете.
Весы
Весы ощутят внутреннее спокойствие, их разум будет ясным и открытым. Сообщение или предложение, которое вы получите, выведет вас на новый уровень. Новости могут относиться как к профессиональной, так и личной сфере. На работе могут предложить то, что восстановит вашу мотивацию. В отношениях возможно примирение, признание или теплое общение. Также вы можете услышать то, что вам давно нужно. Даже небольшое сообщение может привести к большим изменениям.
Рак
Раки будут эмоционально чувствительными. Новости могут относиться к личной или финансовой сфере. Это могут быть сообщения от семьи, неожиданная радость в кругу близких или финансовый сюрприз. Вы можете получить радостное известие от любимого человека. В финансах возможна премия, повышение зарплаты или выигрыш в лотерею. Также вы осознаете, что все начинает становиться на свои места. Важно быть открытыми, общаться, интересоваться.