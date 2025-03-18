Эти знаки зодиака весной столкнутся с испытаниями

Весна станет временем вызовов и осознаний для четырех знаков зодиака. Мотивация и энергия этих людей может снизиться.

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Сделать выводы и понять свои стремления придется Раку, Деве, Стрельцу и Козерогу, пишет Kobieta. Больше о том, что приготовили звезды, читайте в гороскопе.

Рак

Рак особенно сильно почувствует весеннее равноденствие, которое состоится 20 марта. Вы можете почувствовать себя истощенными и у вас не будет желания что-то делать. Ваша мотивация значительно упадет в первой половине весны. Вторая половина сезона принесет вам определенный подъем. Однако восстановить свою энергию Рак сможет только в начале лета.

Дева

Дева поймет, что делала ставки не то, что нужно. Весной вы сможете исправить ошибки и искупить свою вину. Будьте честны с собой и окружающими людьми. Вам важно понять, чего вы действительно ждете от жизни. Не давайте никаких обещаний, поскольку вы не сможете их выполнить.

Стрелец

Стрелец поймет, что в последнее время слишком закрылся в себе. Однако весна принесет вам пробуждение. Проявите инициативу и четко говорите о своих ожиданиях и потребностях. Проявите смелость, и вы добьетесь желаемого.

Козерог

Козерог будет чувствовать себя как на американских горках. В вашей жизни могут быть как взлеты, так и резкие падения. Однако помните, что после трудных дней обязательно придет облегчение. Если вы адаптируетесь, что у вас не будет времени анализировать неудачи. Сосредоточьтесь на том, что у вас есть.