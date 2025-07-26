Этих знаков зодиака ожидает много романтики и любви

Июль принесет много романтики и любви четырем знакам зодиака – Близнецам, Раку, Льву и Рыбам. У них есть большой шанс начать новый роман и будет много возможностей для флирта.

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Планета любви Венера вошла в Близнецов 4 июля, а планета счастья Юпитер будет благоприятствовать эмоциональному Раку. Такое планетарное выравнивание несет энергию, способствующую романтике и духовным изменениям, пишет Ofeminin со ссылкой на астролога и ясновидящего Соласа из Psychic Source.

По его словам, Близнецы будут излучать особенно сильный магнетизм в июле. Он советует довериться своим чувствам, знакомиться, флиртовать и быть открытыми к новым возможностям.

Повезет в любви и Раку благодаря поддержке Юпитера. Одинокие могут познакомиться с кем-то интересным. Раки, у которых есть партнер, углубят свои отношения. Астролог советует больше говорить "да" и развивать близость через зрительный контакт.

Любовная удача ожидает и Льва, которой будет способствовать Меркурий в этом знаке. Озвучивайте свои желания и стройте глубокие отношения. Астролог советует быть открытыми и честными в общении.

Романтическое лето также ожидает Рыб. Энергия и влияние Юпитера будет способствовать началу искреннего романа. Доверьтесь своему воображению и не скрывайте эмоций, советует Солас.