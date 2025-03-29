Этих знаков зодиака ждут счастливые выходные: гороскоп на 29-30 марта

Выходные, 29-30 марта, будут особенно удачными для трех знаков зодиака. Энергия планет принесет им удачу и неожиданные возможности.

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Повезет Овну, Льву и Стрельцу, пишет Kobieta. Больше того, что вас ожидает, читайте в гороскопе.

Овен

В эти выходные расположение планет будет способствовать Овнам в профессиональной и общественной жизни. Ваш сезон продолжается. Возможны необычные встречи, которые принесут разные возможности. Вы можете познакомиться с вдохновляющим человеком. Также Овну повезет в финансах, однако вам следует избегать принятия поспешных решений. Сосредоточьтесь на днях на отдыхе и восстановлении сил.

Лев

Львов ожидают выходные, наполненные интересными событиями. Появятся благоприятные способности в любовной и профессиональной сферах. Вы будете сиять своей харизмой и уверенностью в себе. Вы познакомитесь с вдохновляющими людьми. Одинокие Львы могут встретить кого-то особенного. Астрологи отмечают, что суббота благоприятна для творческих занятий. Начните реализовывать давно отложенные идеи.

Стрелец

Для Стрельцов выходные будут наполнены положительной энергией и интересными событиями. Ваше настроение будет оптимистичным, что позволит вам насладиться каждым мгновением. Не упустите возможность длительной поездки или спонтанной поездки. На днях Стрельцы зарядятся энергией от вдохновляющих разговоров и новых идей. Особенно вам повезет в азартных играх, однако избегайте ненужного риска.