Этим знакам зодиака не стоит рисковать в начале июня

В начале июня трем знакам зодиака астрологи советуют избегать риска. Неблагоприятные планетарные аспекты Меркурий, Нептун и Сатурн могут вызвать обманчивые чувства и неправильные оценки решений.

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Действовать осторожно в это время нужно Рыбам, Раку и Деве, пишет Madeinvilnius. Это не время для спонтанных решений или покупок.

Рыбы

Рыбам будет сложно отличить интуицию от своего желания. Нептун может искажать реальность. Например, импульсивная покупка может принести вам разочарование. Не стоит в начале июня играть в азартные игры или руководствоваться интуицией в финансовых делах, инвестициях или проектах. Доверяйте вместо этого логике.

Рак

Раки будут эмоционально чувствительными. Перепады настроения могут побудить к импульсивности, или желание убежать от реальности. Не принимайте финансовых решений. Избегайте в начале июня игры в лотерею и не подписывайте сделки. Лучше подождать и все тщательно проанализировать.

Дева

Девы могут быть слишком критичными и сомневаться. Это помешает вам четко оценивать ситуации. Меркурий может вызвать запутанность, поэтому сейчас не время рисковать. Не стоит принимать спонтанных финансовых решений. Избегайте желания "спасти" кого-то деньгами и не берите на себя ответственность за других. В это время лучше наблюдать, а не действовать или исправлять.