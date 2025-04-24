Этим знакам зодиака придется принять важные решения до конца апреля

Конец апреля – это период, когда Солнце находится в знаке Тельца, поэтому некоторым знакам зодиака в это время придется принимать важные решения. Астрологи не советуют откладывать их на потом, ведь тогда можно упустить возможность или затянуть сутуацию.

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Благоприятное время для обдумывания значимых решений настало для Близнецов, Девы, Рыб, Скорпиона и Стрельца, пишет Ofeminin.

Близнецы

Близнецы могут ощутить потребность в изменениях и одновременно страх перед неизвестностью. Это касается как профессиональной, так и личной сферы, а возможно, и места жительства. Доверьтесь своей интуиции в выборе направления. Не затягивайте решение.

Дева

Девы часто сомневаются в принятии решений, поскольку желают убедиться, что все продумано до мелочей. Однако дальнейший анализ может оказаться невозможным. Принятие решения может относиться к отношениям, работе или обязательствам. Если что-то стало для вас бременем, то пора внести изменения. Это принесет вам облегчение.

Рыбы

Рыбы не любят конфликты, однако им придется признать, что не все хорошо. Вас могут подавлять эмоции. Внутренняя правда, которую вы осознаете, может быть болезненной, но одновременно освобождающей. Это идеальное время, чтобы решить, что должно остаться в вашей жизни, а с чем попрощаться.

Скорпион

Скорпионам, возможно, придется выбирать между собственным счастьем и верностью человеку, которому они не хотят причинить боль. Это может касаться любви, дружбы или семейных обязательств. Не всегда удается согласовать все, поэтому подумайте, действительно ли вам это необходимо.

Стрелец

Стрельцы полны идей, но им часто не хватает конкретики. Сейчас пора воплощать свои мечты, иначе ваш проект так и останется идеей. Начните действовать. Начните обучение, подготовьте чемоданы или примите решение поменяться.