Этим знакам зодиака рискованно доверять: они очень хитрые

Некоторые знаки зодиака склонны говорить одно, думать второе, а делать что-то третье. Это гибкие и хитрые люди, которых сложно "поймать на слове".

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Речь идет о Близнецах, Рыбах, Весах и Скорпионе, пишет Madeinvilnius. Стоит отметить, что их действия не всегда говорят о плохих намерениях. Окружающие могут подумать, что этим людям рискованно доверять.

Близнецы

Близнецы от природы умеют общаться. Они знают, как сказать то, что хочет услышать другой человек, поэтому при необходимости избегают ответа, отмахиваясь от шутки. Эти люди склонны менять мнение в зависимости от ситуации и ценят свободу и поэтому не вмешиваются. Близнецы могут сказать "да", когда на самом деле ответ "я не знаю". Чтобы получить ясность от представителей этого знака, спросите напрямую и дайте им время подумать.

Рыбы

Рыбы не любят конфликтовать, поэтому прибегают к манипуляциям, молчанию или сдержанности. Они умеют скрывать свои истинные эмоции, чтобы никого не обидеть. В то же время они не говорят правды. Рыбы могут делать вид, что забыли или не поняли. Также они используют эмоции вместо очевидных фактов. Если вы дружите с Рыбами, не стоит на них давить. Они станут открытыми, когда будут чувствовать себя в безопасности.

Весы

Весы стремятся к миру и гармонии, поэтому могут быть неискренними. Одному человеку они скажут одно, а другому – другое. Так они сохраняют баланс. Именно поэтому их поведение часто выглядит непоследовательным. Весы не хотят дискутировать и могут ничего не делать, пока все не решится само собой. Свои истинные намерения они мастерски маскируют. В общении с ними не нужно путать вежливость с честностью, лучше спросить их об истинных мыслях.

Скорпион

Скорпионы умеют скрывать свои истинные мысли, даже если все знают. Это загадочный знак зодиака, который мало говорит и много делает. Окружающие могут не понимать, что Скорпионы на самом деле имеют в виду. Таким образом они защищают свой внутренний мир и становятся на шаг впереди других. Также они используют информацию стратегически. В общении со Скорпионами стоит читать между строк, поскольку они говорят загадками.