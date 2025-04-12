Это ваше время: знаки зодиака, которые проведут счастливые выходные 12-13 апреля

Выходные 12-13 апреля будут особенно благоприятными для некоторых знаков зодиака. Суббота и воскресенье принесут лёгкость, отдых и радость.

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Повезет Стрельцу, Близнецам и Весам, пишет Ofeminin. Больше того, что вас ожидает, читайте в гороскопе.

Стрелец

Стрельцы могут рассчитывать на выходные, полные возможностей. Это отличное время для приключений, физической активности и спонтанных действий. Вы почувствуете вдохновение попробовать что-то совершенно новое. К примеру, вы можете выбрать неизвестный пешеходный маршрут, приготовить новое блюдо или сделать небольшой эксперимент.

Это благоприятные дни для флирта, свидания или неожиданной романтической встречи. Также ваши близкие или друзья могут сделать вам приятные жесты и подчеркнут, насколько вы важны для них. Ожидайте положительных эмоций и счастливых событий.

Близнецы

Близнецы смогут восстановить свою энергию и оптимизм и забыть о трудностях. Это благоприятное время для поездки, встречи с друзьями или прогулки, ведь доставит вам много радости.

Это хорошие дни для начала нового проекта или важного разговора. Возможны приятные новости или встреча с кем-то, кого вы давно не видели. Близнецы ощутят вдохновение и положительную энергию.

Весы

Весы в выходные смогут восстановить желаемый баланс. После напряженной рабочей недели вы найдете время для себя. Позаботьтесь о своем теле и душе – примите расслабляющую ванну, посмотрите фильм или встретитесь с вдохновляющим человеком.

Отношения Весов начнут налаживаться. Вы услышите желаемые услышать комплименты, которые придадут вам уверенность. Это благоприятное время для откровенного разговора и возобновления отношений. В эти выходные не стоит планировать слишком много событий.