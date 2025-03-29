Этот знак зодиака очень чувствителен и легко обижается

Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, чувствительны, эмпатичны и очень эмоциональны. Своим специфическим чувством юмора они могут оскорбить окружающих. Если же кто-нибудь пошутит о них, то они легко обидятся. В общении с ними следует осторожно подбирать слова. Однако они также легко забывают о травмах.

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Эти люди чувствительны, романтичны и эмоциональны, пишет Ofeminin. Речь идет о знаке зодиака Рак.

Рак – один из самых чувствительных знаков зодиака. Его представители очень эмоционально могут реагировать на слова и поведение окружающих, поэтому их легко обидеть. Даже невинные замечания по их адресу принесут Раку боли. Они отзывчивы, но часто замкнутые люди. Рак глубоко понимает эмоции других и готов прийти на помощь, когда это необходимо.

Раки верны и надежны друзья. Они поддержат и помогут. Они добродушны и не осуждают окружающих людей, поэтому они способны построить крепкие отношения.

Несмотря на многочисленные преимущества, Раки могут обижаться и использовать "тактику тихих дней". Их партнёры это хорошо знают. Однако злятся Раки не долго. Они ценят гармоничные отношения и потому готовы признать свою ошибку и извиниться.

Раки ценят понимание и заботу о них. Поэтому, если вы собираетесь с ними на свидание, они оценят ваше сочувствие и поддержку.