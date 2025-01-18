Этот знак зодиака столкнется с испытаниями в 2025 году

В 2025 году некоторых знаков зодиака и особенно Овна ожидает ряд испытаний. Изменения в положении планет, например переход Плутона в знак Водолея, ретрограды и транзиты, такие как Узлы, которые меняют знаки на Рыб и Деву 11 января, могут повлиять на изменчивые знаки.

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Наибольшим вызовом для Овна станет Сатурн, находящийся в знаке Овен с 24 мая 2025 года, пишет Ofeminin. Люди, родившиеся под этим знаком, ценят независимость и могут сосредотачиваться на нескольких задачах одновременно. Однако через структуру Сатурна им, возможно, придется приложить усилия, чтобы оставаться вдохновенными и мотивированными.

Астрологи призывают Овнов быть настойчивыми и стремиться к своим целям. Будет важным понять ценность терпения, которое поможет медленно достигать амбиций. Овну придется действовать организованно, планировать и практически смотреть на будущее.

Сатурн в Овне может стать катализатором успеха, отмечают астрологи. Овну, подобно Козерогу, стоит сосредоточиться на управлении обязанностями и достижении дальнейших побед.

Плутон в Водолее также принесет изменения Овну, которые произойдут в ближайшие десятилетия. Сатурн же станет первым шагом на пути к победе.

Итак, 2025 год обещает стать временем испытаний и учебы для Овна. Вам придется научиться самоконтролю и упорству, чтобы преодолевать вызовы.