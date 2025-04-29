Европейская страна резко стала популярной среди туристов: в чем секрет

Европейский туризм обычно ассоциируется с Парижем, Римом или Барселоной – городами, десятилетиями возглавляющими туристические рейтинги. Однако высокие цены и толпы уже не привлекают путешественников. Сегодня внимание опытных туристов смещается – все больше людей ищут подлинность, спокойствие, доступность и искреннее гостеприимство.

Видео дня

На карте есть страна, которая десятилетиями оставалась в стороне от мейнстримного туризма, но сейчас стремительно покоряет сердца путешественников. Эксперты рассказали, почему стоит посетить Албанию.

Туризм в Албании набирает обороты

Еще несколько лет назад Албанию редко упоминали среди популярных направлений отдыха. Однако сегодня статистика говорит сама за себя: страна демонстрирует самые быстрые темпы роста туризма в Европе. По данным ООН, в 2024 году количество туристов выросло на впечатляющие 80%, а уже в январе 2025 года – еще на 14,5% по сравнению с предыдущим годом.

Албания больше не стоит в тени. Ее популярность объяснить нетрудно: она предлагает средиземноморскую эстетику без цен и толп Западной Европы.

Албанская Ривьера

Албанская Ривьера – это настоящее сокровище Ионического побережья. Здесь вас ждут чистые пляжи, кристально-прозрачная вода, уютные бухты и дикие скалы, напоминающие Грецию или Хорватию. Но есть одна большая разница – стоимость. В Албании можно арендовать гостиницу на берегу моря или ужинать морепродуктами прямо у воды по ценам, которых не увидишь в Италии или Испании.

Саранда, Ксамиль, Дерми, Гджипе – места, которые быстро становятся новыми топовыми направлениями маршрутов. Ксамиль уже окрестили "Мальдивами Европы" – и это не преувеличение.

Страна не только для пляжного отдыха

Албания предлагает гораздо больше, чем просто побережье. Это история, культура, горы, архитектура и энергия нового времени.

Любителям истории понравятся три объекта ЮНЕСКО:

Гирокастра – город из камня, сохранивший дух Османской империи;

Берат – "город тысячи окон", где каждый дом – как музей;

Бутринт – древнегреческий и римский город-руина на юге страны.

А если хотите урбанистического драйва – вам в Тирану: стремительно меняющейся яркой, молодой столице с оригинальными кафе, современными музеями, арт-пространствами в бывших бункерах и энергичной площадью Скандербега.

Для поклонников природы на севере страны простираются Албанские Альпы – "Проклятые горы" по маршруту Theth – Valbona, который считается одним из самых красивых в Европе. А перевал Ллогара предлагает одни из самых впечатляющих панорам на побережье.

Эксперты говорят, что стремительный рост популярности означает, что ее "золотая эра тишины" может вскоре завершиться.

Албания – это редкий баланс: доступность, гостеприимство, история и природа. Она еще не утратила подлинность под давлением массового туризма. Поэтому, если вы ищете место, которое подарит искренние впечатления без туристической суеты, откройте для себя Албанию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, пять самых мистических локаций в мире, среди которых – ворота ада и кровавый водопад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.