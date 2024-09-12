Европейский город прозвали 'летней столицей': где можно недорого отдохнуть на пляже

Какие страны приходят вам в голову, когда вы говорите о летнем отдыхе у моря? Скорее всего, Испания, Португалия или Греция.

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Но издание Mirror убеждает – если вы хотите получить отличный пляжный отдых, не толкаться в толпе других туристов и при этом еще хорошо сэкономить, вам стоит обратить внимание на Эстонию. В частности, на город Пярну – порт и курорт на юго-западе страны.

В 2018 году издание Lonely Planet назвало Пярну одним из самых лучших малоизвестных пляжных городов мира. Сами эстонцы называют его своей летней столицей.

Летом жители приезжают стране понежиться на огромном песчаном пляже, на котором расположено множество баров и есть свой ночной клуб. В среднем температура воды летом здесь составляет 30°C, а в 2010 году прогревалась до рекордных 33°C. Здесь приятно не только купаться. Мелководье пляжа Пярну облюбовали также начинающие серферы.

Европейцы постепенно открывают для себя эту локацию. Так на середину лета город посетил рекордных более 15 000 туристов. Популярности пляжа придает то, что рядом проводится сразу несколько летних фестивалей. Так, в этом году на фестивале Beach Grind выступали Marshmello и Chase & Status.

Если вам захочется не только морского отдыха, отправляйтесь в город на поиски культуры. Здесь вы можете полюбоваться домами акварельного цвета. Некоторые из них были построены в период с XII по XVIII век. Также Пярну славится своими спа-отелями, которые здесь начали открывать еще в самом начале 19 века.

Другие достопримечательности включают в себя Дом бабочек, а также Эстонский музей железной дороги с паровозом, на котором можно даже покататься. У Пярну есть свой аэропорт, но он мало используется. Большинство туристов прибывают в Таллинн, а оттуда заказывают трансфер. Продолжительность поездки составляет всего около часа.

Стоимость гостиниц в Пярну достаточно умеренная. Если вы хотите жить прямо на пляже, вам придется выложить в высокий сезон 3700–5400 грн за ночь, а в городе проживание в хорошем отеле обойдется в 2100–2700 грн.

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