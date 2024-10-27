Фанаты будут в восторге: у Warner Bros сделали уточнения по поводу сериала о Гарри Поттере

Фанаты вселенной Гарри Поттера с нетерпением ожидают выхода сериала, который обещает углубить наше понимание волшебного мира Джоан Роулинг. Новые детали об этом амбициозном проекте раскрыл председатель правления и генеральный директор Warner Bros. TV Group Ченнинг Данги.

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По словам Данги, работа над сериалом уже активно ведется. Сценаристы уже занялись адаптацией книг, а кастинг продолжается по всей Великобритании и Ирландии. Особое внимание уделяется поиску юных актеров, которые сыграют главных героев – Гарри, Рона и Гермиону, сообщает Deadline Hollywood.

Руководитель Warner Bros подчеркнул, что для него работа над таким проектом – это исполнение мечты. Он видит в сериале возможность более подробно раскрыть вселенную Гарри Поттера, чем это было сделано в фильмах. Данги отметил, что сериал позволит глубже погрузиться в книги Джоан Роулинг и исследовать их нюансы.

Интересно, что это заявление несколько противоречит мнению одного из сценаристов сериала Энди Гринволда, признавшегося, что не дочитал все книги серии. Гринволд выразил сомнения в целесообразности абсолютно точной экранизации произведений Роулинг.

Несмотря на такие разногласия, работа над сериалом продолжается. Ожидается, что он дебютирует на HBO и потоковом сервисе Warner Bros. Discovery Max в 2026 году.

Напомним, что о заказе сериала было объявлено в апреле 2023 года. Шоуранером проекта стала Франческа Гардинер, известная по сериалу "Наследники". Исполнительными продюсерами выступили Марк Майлод ("Игра престолов") и сама Джоан Роулинг.

Кастинг для ролей главных героев продолжается. На прослушивание приглашают юных актеров от 9 до 11 лет, которые являются резидентами Великобритании или Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2024 года у Warner Bros. Discovery объявили, что выпустят сериал о Гарри Поттере.

Также OBOZ.UA показывал, как сменились главные актеры фильмов о Гарри Поттере за 22 года.

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