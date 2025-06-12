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Фаршированные кабачки сыром: рецепт очень сытного и полезного блюда в духовке
Если вы хотите приготовить на ужин очень вкусное, полезное и при этом сытное блюдо в духовке, идеальной основой будут кабачки. Их можно нафаршировать мясным фаршем, а также просто сыром, творогом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Рикотта – 200 г
- Сыр пармезан – 50 г
- Зелень
- Соль по желанию
Способ приготовления:
1. Удалить серединку из кабачков, форму для запекания смазать маслом.
2. Выложить кабачки и наполнить начинкой, запекать при 180С, 35-40 минут.
Перед подачей посыпать зеленью!
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