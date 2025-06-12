Фаршированные кабачки сыром: рецепт очень сытного и полезного блюда в духовке

Если вы хотите приготовить на ужин очень вкусное, полезное и при этом сытное блюдо в духовке, идеальной основой будут кабачки. Их можно нафаршировать мясным фаршем, а также просто сыром, творогом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Рикотта – 200 г

Сыр пармезан – 50 г

Зелень

Соль по желанию

Способ приготовления:

1. Удалить серединку из кабачков, форму для запекания смазать маслом.

2. Выложить кабачки и наполнить начинкой, запекать при 180С, 35-40 минут.

Перед подачей посыпать зеленью!

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