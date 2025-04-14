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Фаршированные яйца для пасхального стола: рецепт бюджетной и вкусной закуски
Самая простая и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
Начинка:
- желтки
- авокадо
- майонез
- лимонный сок
- укроп
- специи
Способ приготовления:
1. Яйца сварите, разрежьте, достаньте желток.
2. Все ингредиенты для начинки положите в блендер, перебейте.
3. Нафаршируйте яйца, сверху украсьте по желанию.
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