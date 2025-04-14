Фаршированные яйца для пасхального стола: рецепт бюджетной и вкусной закуски

Самая простая и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

Начинка:

желтки

авокадо

майонез

лимонный сок

укроп

специи

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, разрежьте, достаньте желток.

2. Все ингредиенты для начинки положите в блендер, перебейте.

3. Нафаршируйте яйца, сверху украсьте по желанию.

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