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Фаршированные яйца для пасхального стола: рецепт бюджетной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,9 т.
Рецепт фаршированных яиц

Самая простая и бюджетная закуска – фаршированные яйца. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. 

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Яйца фаршированные с вкусной начинкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с вкусной начинкой.

Фаршированные яйца

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.

Начинка:

  • желтки
  • авокадо
  • майонез
  • лимонный сок
  • укроп
  • специи

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, разрежьте, достаньте желток.

Белок для яиц

2. Все ингредиенты для начинки положите в блендер, перебейте.

Начинка для яиц

3. Нафаршируйте яйца, сверху украсьте по желанию.

Готовое блюдо

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