Ferrari протестировала свой первый электрокар: что известно об автомобиле

Легендарная компания Ferrari решила создать первую электронную версию авто. Недавно инсайдеры заметили, что новая модель проходит этап тестирования.

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Электрокар еще находится на стадии разработки, так что исчерпывающей информации о новинке нет. Издание Autoexpress рассказало о предварительных тестах электрокара.

Ferrari готовится презентовать электрокар в 2025 или в начале 2026 года. Можно с уверенностью сказать, что EV будет четырехдверным, как предполагает прототип Maserati Levante с кузовом. Это не означает, что электрокар будет внедорожником, но потенциально он может принять форму кроссовера в довольно агрессивном стиле, подобно Purosangue.

Новый электрокар, вероятно, будет ниже своего "брата" с двигателем V12, однако, поскольку изображения показывают, что прототип имеет сравнительно низкое основание лобового стекла. Чтобы предложить производительность, которую мы ожидаем от любого Ferrari, у новинки обязательно будет по крайней мере двойной двигатель с полным приводом.

Пока можно только догадываться, к каким потенциальным показателям мощности и производительности будет стремиться Ferrari, но автогиганту также придется конкурировать с уже продаваемыми электромобилями, такими как Porsche Taycan Turbo S или новый Audi RS e-tron GT Performance.

Передача характера Ferrari станет неотъемлемой частью новой модели, поэтому подход к шуму будет одним из ключевых факторов. Так же как Porsche, а недавно и Lotus, Ferrari, вероятно, усилит естественный шум электродвигателей.

Некоторые из технических достижений Purosangue также будут применены в новом электрокаре: например использование разумной полностью активной подвески и рулевого управления задними колесами, чтобы сделать большой EV привод, как и положено Ferrari.

Учитывая, что Ferrari отправляется на неизведанную территорию, создавая электромобиль, не стоит удивляться, что фаза разработки будет продолжительной.

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