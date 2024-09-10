Ferrari протестировала свой первый электрокар: что известно об автомобиле
Легендарная компания Ferrari решила создать первую электронную версию авто. Недавно инсайдеры заметили, что новая модель проходит этап тестирования.
Электрокар еще находится на стадии разработки, так что исчерпывающей информации о новинке нет. Издание Autoexpress рассказало о предварительных тестах электрокара.
Ferrari готовится презентовать электрокар в 2025 или в начале 2026 года. Можно с уверенностью сказать, что EV будет четырехдверным, как предполагает прототип Maserati Levante с кузовом. Это не означает, что электрокар будет внедорожником, но потенциально он может принять форму кроссовера в довольно агрессивном стиле, подобно Purosangue.
Новый электрокар, вероятно, будет ниже своего "брата" с двигателем V12, однако, поскольку изображения показывают, что прототип имеет сравнительно низкое основание лобового стекла. Чтобы предложить производительность, которую мы ожидаем от любого Ferrari, у новинки обязательно будет по крайней мере двойной двигатель с полным приводом.
Пока можно только догадываться, к каким потенциальным показателям мощности и производительности будет стремиться Ferrari, но автогиганту также придется конкурировать с уже продаваемыми электромобилями, такими как Porsche Taycan Turbo S или новый Audi RS e-tron GT Performance.
Передача характера Ferrari станет неотъемлемой частью новой модели, поэтому подход к шуму будет одним из ключевых факторов. Так же как Porsche, а недавно и Lotus, Ferrari, вероятно, усилит естественный шум электродвигателей.
Некоторые из технических достижений Purosangue также будут применены в новом электрокаре: например использование разумной полностью активной подвески и рулевого управления задними колесами, чтобы сделать большой EV привод, как и положено Ferrari.
Учитывая, что Ferrari отправляется на неизведанную территорию, создавая электромобиль, не стоит удивляться, что фаза разработки будет продолжительной.
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