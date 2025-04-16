Филча в сериале о Гарри Поттере сыграет актер, который был в первых фильмах: кто это

Мир Гарри Поттера продолжает расширяться — уже официально подтверждено, что к предстоящему сериалу HBO присоединится уже появлявшийся во франшизе актер. Речь идет о Поле Уайтхаусе, который когда-то сыграл сэра Кадогана в третьем фильме.

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Теперь же он возьмет на себя роль неприветливого смотрителя Хогвартса Аргуса Филча. Эта новость вызвала волну обсуждений среди фанатов: одни рады возвращению актера, другие сравнивают его с предыдущим исполнителем роли. В то же время, новый сериал продолжает собирать звездный каст и обещает другое прочтение знакомых персонажей, пишет ScreenRant.

Кто такой Пол Уайтхаус

Пол Уайтхаус – британский актер и комик, хорошо известный благодаря работе в скетч-шоу The Fast Show, Harry & Paul и других. Его актерское портфолио охватывает как комедии, так и драматические роли, включая озвучку в мультфильмах Труп невесты и Алиса в стране чудес. Несмотря на то, что большинство ролей Уайтхауса второстепенны, он имеет многолетний опыт и уникальную харизму, что делает его ярким дополнением к касте нового сериала.

В фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана Уайтхаус" Пол Вайтхаус исполнял роль эксцентричного рыцаря сэра Кадогана - одного из живых портретов в замке. Несмотря на то, что сцены с его участием были сокращены в финальной версии фильма, фанаты книг помнят его за постоянные смены паролей и чрезмерную храбрость. Теперь он получает шанс на более заметную и важную роль — Филча, смотрителя, часто ссорящегося со студентами.

Филч – персонаж сложный: он не волшебник, однако является частью магического мира. Его образ в сериале имеет шанс стать глубже, чем в фильмах, где он часто изображался как карикатурный и угрюмый персонаж. Благодаря актерскому мастерству Уайтхауса, зрители могут увидеть более многогранную версию смотрителя, сочетающую и комизм, и драму.

Премьера нового сериала о Гарри Поттере ожидается в ближайшие годы, а тем временем HBO постепенно открывает подробности кастинга. Известно, что проект будет многосезонным и более близким к книжным сюжетам. Участие актеров, уже имевших прикосновение к франшизе, таких как Пол Уайтхаус, может стать приятным мостом между поколениями фанатов.

OBOZ.UA ранее писал, что HBO утвердило первых актеров для сериала о Гарри Поттере, однако рассекречены имена еще не всех знаменитостей.

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