Фильм 'F1' стал самым кассовым для Брэда Питта: сколько собрал

Новый фильм "F1" сБрэдом Питтом в главной роли уже привлек внимание поклонников автоспорта. Актер играет вымышленного персонажа Сонни Гейза – бывшего пилота Формулы-1, который после тяжелой аварии возвращается в профессиональный спорт, чтобы стать наставником молодому гонщику Джошуа Пирсу.

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Фильм уверенно завоевывает мировой прокат и уже установил рекорд в карьере Питта. По последним данным, F1 собрал $545,6 миллиона в мировом прокате, став самым успешным фильмом в его актерской фильмографии. Детали рассказало издание Deadline.

Режиссером спортивной драмы выступил Джозеф Косински, а производством занималась Apple Original Films. Выпуск в широкий прокат обеспечила Warner Bros. С момента премьеры F1 демонстрирует стабильно высокие показатели, держась в мировых топах уже шестую неделю подряд.

За последние выходные фильм заработал $17,2 млн в 78 странах, потеряв лишь 17% от прошлых сборов. Международная касса составляет $372,3 млн, а общий мировой бокс-офис – $545,6 млн.

Больше всего фильм полюбился в таких странах:

Китай – $55,1 млн;

Великобритания – $28 млн;

Франция – $26,7 млн;

Южная Корея – $24 млн;

Мексика – $19,3 млн.

Особенно показателен рост в Корее – на 36% в шестую неделю проката.

Фильм уже собрал $84,7 млн в формате IMAX, что является одним из лучших результатов года. Это при том, что спортивные драмы редко достигают такого уровня коммерческого успеха.

F1 – это пример того, как сильная история, техническое мастерство и звездный актерский состав могут превратить спортивную драму в глобальный кинофеномен.

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