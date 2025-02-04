Фильм 'Обезьяна' назвали лучшей из адаптаций Кинга: рейтинг зашкаливает

"Обезьяна" – это экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга, режиссером которого выступил Оз Перкинс. В главных ролях снялись Тео Джеймс, Элайджа Вуд, Кристиан Конвери и Сара Леви. Сюжет разворачивается вокруг братьев-близнецов, которые находят на чердаке старую игрушку своего отца – обезьянку. С этого момента вокруг них начинают происходить странные и ужасающие события, приводящие к смерти.

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Критики уже высоко оценили премьеру. В сети обнародовали первые положительные отзывы – и, кажется, "Обезьяна" имеет все шансы стать одной из лучших адаптаций книг Кинга.

О чем фильм "Обезьяна"

Старая игрушечная обезьянка становится причиной ужасающих событий. После того, как близнецы Гэл и Билл находят на чердаке старую игрушку отца, начинают происходить странные вещи, сопровождающиеся серией загадочных смертей.

Все попытки избавиться от зловещей игрушки остаются безуспешными. Братья попытаются избавить мир от этого проклятия.

В экранизации удачно сочетается классический элемент страха, характерный для творчества Кинга, и глубокие психологические аспекты, позволяющие исследовать человеческую природу через призму фантастического сюжета. Это мистический триллер с элементами ужаса, который держит зрителя в напряжении от начала до конца. Он исследует темы вины, страха и борьбы со своими внутренними демонами.

Отзывы критиков

Критики отметили сильную актерскую игру, динамичное развитие событий и умение режиссера создавать атмосферу напряжения, захватывающего зрителя с первых минут.

В целом, фильм "Обезьяна" – это качественная и интересная экранизация Кинга, которая понравится как фанатам творчества писателя, так и любителям ужасов.

В сети появились первые отзывы критиков, в большинстве своем высоко оценивающих экранизацию.

Эмми Килли, Collider: "Обезьяна" – это очередное доказательство того, что Перкинс является одним из редких режиссеров фильмов ужасов, который может достичь великолепного баланса между комедией, напряженностью и чувством страха".

Эдвард Дуглас, The Weekend Warrior: "Это абсолютный Стивен Кинг и, пожалуй, одна из самых жутких экранизаций его произведений".

Меган Наварро, Bloody Disgusting: "Перкинс отвергает логику в пользу развлечения полуночного безумия, а смерть никогда не была более смешной или ужасной".

В кинотеатрах Украины релиз состоится 20 февраля.

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