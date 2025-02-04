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Фильм "Обезьяна" назвали лучшей из адаптаций Кинга: рейтинг зашкаливает

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Фильм 'Обезьяна' назвали лучшей из адаптаций Кинга: рейтинг зашкаливает

"Обезьяна" – это экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга, режиссером которого выступил Оз Перкинс. В главных ролях снялись Тео Джеймс, Элайджа Вуд, Кристиан Конвери и Сара Леви. Сюжет разворачивается вокруг братьев-близнецов, которые находят на чердаке старую игрушку своего отца – обезьянку. С этого момента вокруг них начинают происходить странные и ужасающие события, приводящие к смерти.

Видео дня

Критики уже высоко оценили премьеру. В сети обнародовали первые положительные отзывы – и, кажется, "Обезьяна" имеет все шансы стать одной из лучших адаптаций книг Кинга.

О чем фильм "Обезьяна"

Старая игрушечная обезьянка становится причиной ужасающих событий. После того, как близнецы Гэл и Билл находят на чердаке старую игрушку отца, начинают происходить странные вещи, сопровождающиеся серией загадочных смертей.

Все попытки избавиться от зловещей игрушки остаются безуспешными. Братья попытаются избавить мир от этого проклятия.

Фильм "Обезьяна" назвали лучшей из адаптаций Кинга: рейтинг зашкаливает

В экранизации удачно сочетается классический элемент страха, характерный для творчества Кинга, и глубокие психологические аспекты, позволяющие исследовать человеческую природу через призму фантастического сюжета. Это мистический триллер с элементами ужаса, который держит зрителя в напряжении от начала до конца. Он исследует темы вины, страха и борьбы со своими внутренними демонами.

Отзывы критиков

Критики отметили сильную актерскую игру, динамичное развитие событий и умение режиссера создавать атмосферу напряжения, захватывающего зрителя с первых минут.

В целом, фильм "Обезьяна" – это качественная и интересная экранизация Кинга, которая понравится как фанатам творчества писателя, так и любителям ужасов.

В сети появились первые отзывы критиков, в большинстве своем высоко оценивающих экранизацию.

Эмми Килли, Collider: "Обезьяна" – это очередное доказательство того, что Перкинс является одним из редких режиссеров фильмов ужасов, который может достичь великолепного баланса между комедией, напряженностью и чувством страха".

Эдвард Дуглас, The Weekend Warrior: "Это абсолютный Стивен Кинг и, пожалуй, одна из самых жутких экранизаций его произведений".

Меган Наварро, Bloody Disgusting: "Перкинс отвергает логику в пользу развлечения полуночного безумия, а смерть никогда не была более смешной или ужасной".

В кинотеатрах Украины релиз состоится 20 февраля.

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