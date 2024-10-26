Фильмы и сериалы при магии, ведьмах и волшебниках: топ-5

Нет более подходящего времени, чтобы погрузиться в атмосферу магии, чем холодные осенние дни в конце октября. Лучше всего создать тематическую атмосферу Хэллоуин помогут интересные фильмы. Можно устроить совместный просмотр с друзьями, родными или любимыми. Жанры найдутся на любой вкус: от настоящих хорроров или фильмов о зомби-апокалипсисе до забавных романтических комедий.

Видео дня

Именно накануне Хэллоуина особую актуальность набирают фильмы о ведьмах, волшебниках и магах. OBOZ.UA подготовил для вас список интересных фильмов и сериалов, которые понравятся любителям магии.

Мейфейрские ведьмы

Жанр: ужасы, фэнтези.

Страна: США.

Режиссер: Гайфаа Аль-Мансур, Майкл Аппендаль, Аксель Кэролин.

Актеры: Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Тонгай Чириса, Гарри Гэмлин, Бет Грант.

Сериал – экранизация романов американской писательницы Энн Райс. В центре сюжета – Ровен Филдинг, неопытная, но чрезвычайно талантливая нейрохирургиня из Сан-Франциско, случайно обнаруживающая, что она является наследницей Мэйфейр – печально известной семьи ведьм. Ровен стремится выяснить правду о своем происхождении отправляется в Новый Орлеан. Героине придется осваиваться с магическими способностями и бороться со зловещей сущностью, которое преследует членов семьи Мейфейра на протяжении поколений.

Ведьмак

Жанр: драма, фэнтези, боевик, приключения.

Страна: США, Польша.

Режиссер: Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром

Актеры: Генри Кавилл, Фрея Аллан, Джои Бетти, МайАнна Бернинг, Том Кентон, Имон Феррен, Адам Леви, Джоди Мэй.

Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского рассказывает о ведьмаке Геральте из Ривии. Геральт специализируется на уничтожении чудовищ и ведет кочевой образ жизни. однажды судьба сводит Геральта с могущественной волшебницей Йеннифер и юной принцессой Цириллой. Ведьмак оказывается в центре жестокого противостояния между народами, борющимися за власть над обширными землями.

Сабрина – юная ведьма

Жанр: комедия, фэнтези, семейный.

Страна: США.

Режиссер: Гэри Гэлворсон, Кеннет Р. Кох, Брайан К. Робертс.

Актеры: Мелисса Джоан Гарт, Ник Бекей, Кэролайн Ри, Бет Бродерик, Нейт Рихерт, Дженна Ли Грин, Мартин Малл.

Если вы хотите погрузиться в ностальгию, предлагаем вспомнить популярный в начале 2000-х сериал о Сабрине. Шестнадцатилетие стало для девушки незабываемым событием – она узнает о том, что на самом деле обладает способностями к колдовству, поскольку является наследственной ведьмой. Теперь Сабрина вынуждена тщательно скрывать свои способности. Девушка пытается жить обычной жизнью и ничем не выделяться на фоне своих сверстников. Однако быть ведьмой – это настоящий вызов.

Малефисента

Жанр: мелодрама, фэнтези, семейный, приключения.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Стромберг.

Актеры: Анджелина Джоли, Элль Феннинг, Джуно Темпл, Шарлто Копли, Сэм Райли, Ханна Нью, Имелда Стонтон.

Переосмысленная история сказки о Спящей красавице, где внимание сосредоточено на главной антагонистке. Волшебница Малефисента одиноко живет в лесу, окруженная сказочными персонажами. Однажды злой король захотел захватить волшебные болота, а Малефисента смогла отразить удар, но нажила себе опасного врага. Король отправил рыцаря Стефана, чтобы тот убил волшебницу. Стефан, бывший другом детства Малефисенты, отрезал ей волшебные крылья. Так справедливая и воинственная волшебница превратилась в злую ведьму, стремящуюся к мести.

Практическая магия

Жанр: драма, комедия, мелодрама, фэнтези.

Страна: США.

Режиссер: Гриффин Данн.

Актеры: Сандра Буллок, Николь Кидман, Стокард Ченнинг, Дайенн Вист, Горан Вишнич, Эйдан Квинн.

Сестры Салли и Джиллиан Овенс – колдуньи. Но на роду у них написано проклятие – избранные мужчины преждевременно умирают. Сестры пытаются спастись от семейного проклятия и обрести подлинное счастье. О доме Овенсов начинают ходить жуткие слухи, но девушкам совсем не свойственны злые помыслы, они просто хотят любить и быть счастливыми.

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