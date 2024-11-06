Фильмы о выживании: лучшие приключенческие ленты на вечер

Приключенческие остросюжетные фильмы – отличный вариант для вечернего просмотра в кругу родных или друзей. Интересные истории и запутанные сюжетные перипетии заставят забыть все проблемы и полностью погрузиться в вымышленный мир испытаний, трудностей и приключений.

Видео дня

OBOZ.UA публикует топ фильмов о вымышленных и реальных путешественниках и храбрецах, которые борются за жизнь в сложных условиях. Эти картины показывают силу и выносливость человека в условиях дикой природы.

Эверест

Жанр: приключения, драма.

Режиссер: Бальтасар Кормакур.

В главных ролях: Джейк Джилленгол, Джош Бролин, Джейсон Кларк.

Альпинисты стремятся покорить самую высокую вершину – гору Эверест. Это настоящий вызов, ведь восхождение скрывает немало опасностей. Многолетний опыт, тренировка, надежная оснастка и профессиональная подготовка не всегда могут спасти жизнь героев. Фильм основан на реальных событиях мая 1996 года.

Легенда Гью Гласса (The Revenant)

Жанр: драма, триллер.

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Том Гарди.

Хью Гласс, роль которого исполняет Леонардо Ди Каприо, – профессиональный охотник и горный проводник. Обычная охота в горах Северной Америки завершилась трагически – на Гласса и его помощников нападают индейцы. Гласс убегает от воинственных племен, но отстает от своей группы. Ему придется долго противостоять вызовам дикой природы. Леонардо Ди Каприо за роль Хью Гласса получил "Оскар" в категории "Лучший актер".

Против льда

Жанр: драма, триллер.

Режиссер: Петер Флинт.

В главных ролях: Николай Костер-Вальдау, Джо Коул.

Экспедиция "Алабама" отправляется в Гренландию на поиски записных книжек и дневников предыдущей исследовательской группы. Опытный путешественник – капитан судна Эйнар и инженер-механик Ивер оказываются в страшной снежной ловушке, из которой, кажется, они никогда не смогут выбраться.

Нигде

Жанр: триллер, драма.

Режиссер: Альберт Пинто.

В главных ролях: Анна Кастильо, Тамар Новас.

Нико и его супруга Мия, ожидающая ребенка, убегают от тоталитарного режима. Мия попадает на корабль в грузовом контейнере, но во время страшного шторма контейнер падает в открытое море. Женщине придется выживать с ограниченными запасами воды, еды и риском утонуть в любую минуту.

Джунгли

Жанр: приключения.

Режиссер: Грег Маклин.

В главных ролях: Дэниел Рэдклифф, Томас Кречманн.

Путешественник Йосси и его друг решаются на рисковое путешествие. Они хотят исследовать джунгли Амазонки. Это должно быть интересное и совершенно безопасное приключение – они даже наняли гида. Но гид обманывает ребят и пытается убить. Йосси спасается от преследования, но оказывается наедине среди непроходимых тропиков.

Изгнанник

Жанр: приключения, драма.

Режиссер: Роберт Земекис.

В главных ролях: Том Гэнкс, Гелен Гант.

Эта история уже стала культовой. Чак (Том Хенкс) в результате авиакатастрофы попадает на безлюдный остров. Ему придется выживать в диких условиях, не имея доступа к базовым достижениям цивилизации. Критики назвали фильм современной интерпретацией классической истории о Робинзоне.

Снежное сообщество

Жанр: триллер, приключения.

Режиссер: Хуан Антонио Байон.

В главных ролях: Энцо Вогринчич, Матиас Рекальт, Агустин Парделла.

История основана на реальных событиях. Самолет, на борту которого среди других пассажиров была и уругвайская команда по регби, потерпел авиакатастрофу в горах. Некоторые пассажиры выжили, но оказались в труднодоступном районе Анд. Им придется делать трудный выбор, ожидая помощи.

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