Финал 'Игры в кальмара' мог быть другим: стало известно об альтернативном варианте

Финал третьего сезона "Игры в кальмара" вызвал волну обсуждений среди поклонников, ведь вместо развязки со счастливым финалом, зрители получили драматическую и символическую концовку.

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Режиссер Хван Дон Хёк признался изданию The Hollywood Reporter, что ранее рассматривал другой вариант завершения истории. В первоначальном замысле главный герой Сон Ги Хун выживал и уезжал к своей дочери в Америку.

Однако столкнувшись с вызовами современного мира, автор решил изменить ход событий. Он хотел передать через самопожертвование героя месседж, что только через потери можно пробудить общество к изменениям.

Особое внимание привлекла финальная сцена, в которой появляется таинственный вербовщик из Лос-Анджелеса — эту роль исполнила Кейт Бланшетт. Ее появление стало неожиданностью, а сам выбор актрисы был намеренным: режиссер стремился показать силу американской версии игры, выбрав женщину с яркой харизмой.

Хван Дон Хёк подчеркнул, что эта сцена не создавалась специально для запуска спинофа, но она демонстрирует цикличность и повторяемость игр, даже если одна из них заканчивается. Сам режиссер признался, что не против увидеть англоязычную версию от Дэвида Финчера — если она действительно будет реализована, он обязательно пересмотрит ее.

Хван Дон Хёк отмечает: финал не был сосредоточен на эффектности, его целью было поставить важные вопросы о человечности, жадности и будущем. Жертва Ги Хуна должна была стать символом сопротивления системе, которая воспроизводится снова и снова. Сцена с Фронтменом, который видит нового вербовщика, лишь подтверждает: даже если одни Игры завершились, система продолжает жить.

Режиссер намеренно не завершил последнюю реплику героя, оставляя зрителям пространство для размышлений: "Кто мы, люди?" Вместо четкого ответа он предлагает задуматься, какими мы должны быть — сострадательными, жертвенными, способными отказаться от конкуренции ради будущего поколения.

OBOZ.UA ранее рассказывал об интересных деталях финального сезона сериала "Игра в кальмара".

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