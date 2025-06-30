'Формула-1' с Брэдом Питтом стартовала с впечатляющими сборами

Спортивная драма "Формула-1" с Брэдом Питтом в главной роли в первый уикенд поставила рекорд кассовых сборов для оригинальных фильмов Apple. К тому же лента стала самым большим стартом в карьере Питта.

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Как пишет издание MotorSport в первые дни проката фильм "Формула-1" собрал по всему миру 144 миллиона долларов. Из них летний блокбастер собрал 55,6 миллиона долларов на внутреннем рынке и 88,4 миллиона долларов на международном рынке. Это уже можно считать значительным достижением, учитывая, что бюджет ленты составил 200 миллионов долларов.

Учитывая эти показатели, эксперты прогнозируют спортивной драме общую прибыль на уровне 500-600 миллионов долларов. Она станет, таким образом, для студии Apple прибыльным проектом.

Для Брэда Питта "Формула-1" также стала личным рекордом. В первые выходные лента заработала больше, чем блокбастер 2013 года "Война миров", собравший на старте 112 миллионов долларов. До сих пор именно он был самым успешным запуском для актера.

Лента Джозефа Косински рассказывает историю опытного автогонщика Сонни Хейса (Питт), который, пережив страшную аварию, решается вернуться на трассу, чтобы стать наставником перспективного новичка Джошуа Пирса (Дамсон Идрис). Владельца команды Expensify Apex Grand Prix в "Формуле-1" играет Хавьер Бардем. Кроме того, на экране периодически появляются выдающиеся гонщики и чемпионы Королевских автогонок Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс-младший, Серхио Перес, Джордж Расселл, Шарль Леклер, Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Лэнс Стролл, Эстебан Окон, Пьер Гасли и Фернандо Алонсо. Все они играют самих себя.

Фильм стартовал с весьма положительными отзывами критиков. На момент написания заметки рейтинг экспертов на сервисе Rotten Tomatoes у "Формулы-1" составлял 83%, а зрительская оценка достигала 97%.

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