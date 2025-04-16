Гаивки и веснянки на Пасху: песни для детей и взрослых

Гаевки – это старинные обрядовые песни, которые украинцы поют на Пасху и всю Светлую неделю. Их истоки доходят до дохристианских времен, когда наши предки приветствовали приход весны, обновление природы и пробуждение земли к жизни. Эти песни являются не только частью фольклора, но и важнейшим элементом национальной идентичности.

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Основные темы песен – любовь, молодость, труд на земле и единство с природой. Выполняли их преимущественно девушки, собираясь на лужайках или церковных подворьях. Гаивки помогают хранить и передавать традиции следующим поколениям. OBOZ.UA публикует подборку аутентичных украинских гаивок и веснянок – как для детей, так и для взрослых.

Подборка рощиц и веснушек на Пасху

Добірка гаївок та веснянок на Великдень

"Десь тут була подоляночка"

Десь тут була подоляночка,

Десь тут була молодесенька,

Тут вона впала,

До землі припала,

Сім літ не вмивалась,

Бо води не мала.

– Устань, устань, подоляночко,

Устань, устань, молодесенька,

Умий личко так, як скляночку,

Утрись, утрись шовковим рушником,

Та візьмися в боки,

Покажи нам скоки,

Біжи до Дунаю,

Бери ту, що скраю.

***

Ой весна, весна – днем красна,

Що ж ти, весно, принесла?

– Принесла я вам літечко,

Ще й рожевую квіточку,

Хай вродиться житечко,

Ще й озимая пшениця,

І усякая пашниця.

Ой весна, весна, ти красна,

Що ти, весно красна, нам принесла?

– Принесла я вам літечко,

Ще й запашненьке зіллячко,

Ще й зеленую травицю,

І холодную водицю.

Принесла я вам ягнятко

Ще й маленькеє телятко.

***

"Ой бриніли ключі з ночі"

Ой бриніли ключі з ночі

Понад наші чорні очі.

Най бренять,

Коли спати не хотять.

Положіть їх у подушки,

Та дайте їм з грушок юшки.

Най бренять,

Коли спати не хотять.

Ой казала стара ненька:

– Моя дочка хорошенька,

Я не дам.

Бо у него сиві очі,

А він довго спати хоче,

Я не дам.

Положіть го на подушки,

Та дайте му з грушок юшки,

Та най спить.

***

Вийди, вийди, сонечко,

На дідове полечко,

На бабине зіллячко,

На наше подвір'ячко.

На бабине зіллячко,

На наше подвір'ячко,

На весняні квіточки,

На маленькі діточки.

Там вони граються,

Тебе дожидаються.

***

Красна дівонька сад підмітала, сад підмітала –

Вже й Христос, вже й воскрес!

Вже й воістину, вже й воскрес!

Сад підмітала, грядку копала, грядку копала –

Вже й Христос, вже й воскрес!

Вже й воістину, вже й воскрес!

Грядку копала, вино садила, вино садила –

Вже й Христос, вже й воскрес!

Вже й воістину, вже й воскрес!

Вино садила і говорила, і говорила –

Вже й Христос, вже й воскрес!

Вже й воістину, вже й воскрес!

Рости виноньку в гору високу, в гору високу –

Вже й Христос, вже й воскрес!

Вже й воістину, вже й воскрес!

В гору високу, в корінь глибоку, в корінь глибоку –

Вже й Христос, вже й воскрес!

Вже й воістину, вже й воскрес!

В корінь глибоку, жовту зродило, жовту зродило –

Вже й Христос, вже й воскрес!

Вже й воістину, вже й воскрес!

Жовту зродило, синьов зацвило, синьов зацвило –

Вже й Христос, вже й воскрес!

Вже й воістину, вже й воскрес!

***

Мої милі паніночки, заспівайте гагівочки,

Най сі мати утішає, Ісус з гробу воскресає,

Най воскресне тая слава, що 500 літ в степу спала,

Най воскресне, най прибуде, поміж українські люди,

Ви, стрільчики, пісню чуйте, в темнім гробі не сумуйте,

Ми могили ваші знаєм, квіточками уквітчаєм,

Квіточками, ще й вінцями, ще й рідними прапорцями,

***

"Ой, вийтеся, огірочки"

Ой, вийтеся, огірочки,

Та в зелені пуп'яночки.

Грай, жучку, грай –

Тут тобі край!

Ходить жучок і жучина

По високій деревині.

Грай, жучку, грай –

Тут тобі край!

Дайте, хлопці, околота,

Повезем жучків в болото.

Грай, жучку, грай –

Тут тобі край!

Сонце світить, мов золото,

Жучки плачуть у болоті.

Грай, жучку, грай –

Тут тобі край!

***

Ой ти весно весно весниця

А ти Василько женися

Там дівчата гуляють,

ой там дівчата гуляють

В решето пісні складають

Де взялися журавлі,

ай де взялися журавлі

Скинули решето до землі

Ой ти весно весниця,

ой ти весно весно весниця

А ти Василько женися

Ой вийду я на веснянку а веснянка грязька

Я-ж думала то мій милий – то соломи в’язка 2р.

Запалю я куль соломи, горить не палає

Біжить-біжить Галочка, бо Василь вмирає 2р.

Закопаю горщик каші ще-й живого півня

Щоб на нашу на веснянку збиралося збірня 2р.

Весняночка-паняночка, хто-ж по тобі ходить

Ой там Василь тай Галочку за рученьку водить 2р.

Весняночка-паняночка, де-ж ти зимувала

У садочку на пеньочку, сорочку напряла 2р.

Запалю я куль соломи, горить не палає

Біжить-біжить Галочка, бо Василь вмирає 2р.

Ой вийду я на веснянку а веснянка грязька

Я-ж думала то мій милий – то соломи в’язка.

***

Соловеєчку, сватку, сватку

Соловеєчку, сватку, сватку,

Чи бував же ти в нашім садку

Чи видав же ти, як мак сходив

Ой так ой так, ой так сходить мак

Соловеєчку, сватку, сватку

Чи бував же ти в нашім садку

Ой так, ой так, ой так полють мак.

Соловеєчку, сватку, сватку,

Чи бував же ти в нашім садку,

Чи видав же ти, як цвіте мак?

Ой так, ой так, ой так цвіте мак.

Соловеєчку, сватку, сватку,

Чи бував же ти в нашім садку,

Чи видав же ти, як мак в'яжуть?

Ой так, ой так, ой так в'яжуть мак.

Соловеєчку, сватку, сватку,

Чи бував же ти в нашім садку,

Чи видав же ти, як їдять мак?

Ой так, ой так, ой так їдять мак.

***

Куди ідеш, Романочку, Романочку?

На ярмарок, мій паночку. (2)

А що везеш торгувати, торгувати?

Везу дівчат продавати, продавати. (2)

А почому Романочку, Романочку?

Сто за єдну, мій паночку. (2)

Куди 'ідеш, Романочку, Романочку?

На ярмарок, мій паночку. (2)

А що везеш торгувати, торгувати?

Везу хлопців продавати. (2)

А почому, Романочку, Романочку?

Сто за грейцер, мій паночку. (2)

Чом так тано Романочку, Романочку?

Є їх досить, мій паночку. (2)

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что можно, а что не стоит класть в Пасхальную корзину.

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