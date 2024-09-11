Где бюджетно отдохнуть в Европе: пляжный вариант, который сравнивают с Карибами

Каждому человеку рано или поздно нужно отдыхать и путешествовать. Это позволит восстановить силы, вдохновиться и предотвратить выгорание.

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К счастью, в Европе есть места, где можно организовать бюджетный и незабываемый отпуск. Об одном из них рассказал The Sun.

Если вы мечтаете о спокойном отдыхе у моря, где можно наслаждаться солнцем и невероятными видами, то идеальное место – это пляж Тиран в северной Испании.

Он не пользуется большой популярностью среди туристов, поэтому местным жителям удалось сохранить его природную самобытность и красоту. Кроме того, посетители не столкнутся с лишним шумом и толпами.

Пляж Тиран расположен всего в пяти минутах ходьбы от уютного кемпинга, к которому ведет небольшая деревянная лестница. Одним из главных преимуществ этого места является то, что он защищен от сильных ветров благодаря окружающим его скалам.

Местные жители, а также туристы, уже побывавшие здесь, сравнивают это место с Карибами благодаря его нетронутым пляжам и кристально чистой воде.

Кемпинг

Если вы не поклонник роскошных отелей и предпочитаете отдых на природе, кемпинг вблизи Тирана станет отличным вариантом. На его территории есть пляжный клуб Kampoah, где подают вкусные блюда и разнообразные напитки.

Еще одним преимуществом этого кемпинга является возможность забронировать палатки с прямым видом на море. В них есть все необходимое для комфортного отдыха – полотенца, столовые приборы, пункты зарядки, мини-холодильники и даже москитные сетки.

Цена

Цены в кемпинге достаточно доступны и начинаются от 45 евро за ночь в двухместной палатке. Кроме того, для тех, кто забронирует места заранее, действует скидка в размере 15%.

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