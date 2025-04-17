Где дешево отдохнуть в 2025 году: названы лучшие города Европы

Планируя отпуск, мы часто ищем сочетание уюта, впечатлений и доступной цены. Однако найти действительно недорогое место в Европе становится все сложнее. Туристические магниты типа Рима, Барселоны или Афин становятся все дороже, а всплеск спроса заставляет путешественников искать новые, менее известные локации.

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К счастью, в 2025 году все еще есть немало городов, где можно недорого провести отпуск и не уступить впечатления. Эти города не только приятны для кошелька, но и менее перегружены туристами, что позволяет в полной мере насладиться местным колоритом. Ниже OBOZ.UA предлагает подборку лучших европейских городов для бюджетного отдыха в этом году.

Тирана, Албания

Столица Албании привлекает путешественников не только своей историей, но и выгодными ценами. Атмосфера посткоммунистической эпохи гармонично сочетается с современным искусством: яркие муралы, музеи в бункерах и уютные бары формируют уникальный городской пейзаж. Средний чек в кафе очень демократичный, а ночь в квартире через Airbnb обойдется примерно в £40 (2100 грн).

Каунас, Литва

Город стал культурной столицей Европы в 2022 году, но и в 2025 году не теряет привлекательности. Здесь ждут не только музеи, но и своеобразные достопримечательности, такие как Музей Дьявола. Туризм в Каунасе все еще развивается, поэтому цены остаются приятными – ночь в апартаментах стоит около £58 (3200 грн).

Порту, Португалия

Второй по размеру мегаполис страны – отличная альтернатива дорогому Лиссабону. Здесь можно насладиться бокалом вина за евро, поужинать вдвоем за £50 (2700 грн) и посетить музеи за символические деньги. А еще — атмосферные улочки, которые сами по себе уже памятны.

Загреб, Хорватия

Хотя столица Хорватии не так популярна, как прибрежные курорты, именно это и делает ее настоящей находкой. Город идеален для пешеходных прогулок, а передвижение по общественному транспорту стоит меньше фунта. Загреб — отличный вариант для тех, кто хочет совместить недорогой отдых с культурной программой.

Чешский Крумлов, Чехия

Атмосферный городок, напоминающий Прагу, но без туристических толп. Замки, река и барочная архитектура создают сказочное настроение, особенно зимой. А пиво здесь стоит меньше £1,50 за пинту (80 грн) — где еще найдешь такую комбинацию уюта и экономии?

Бухарест, Румыния

Идеальное место для тех, кто хочет насладиться балканской кухней, архитектурой и ночной жизнью без больших затрат. Порции большие, цены доступны, а знаменитый ресторан Caru' cu Bere остается одним из основных гастрономических центров столицы.

София, Болгария

Город часто обошли вниманием, но зря. София объединяет храмы, советскую архитектуру и живописные улицы. Туристов здесь не слишком много, а средняя стоимость апартаментов – £46 за ночь (2500 грн).

Среди других бюджетных городов:

Аргос в Греции, где история оживает на каждом шагу,

Белград, Сербия, с яркой культурной сценой и самой дешевой ночной жизнью,

Марсалфорн, Мальта — идеальная рыбацкая деревня для спокойного отпуска.

Не забудьте и о Кракове в Польше с его фестивалями и вкусными блюдами,

Грац в Австрии – сочетание истории и футуризма,

Рига, Латвия – очарует модернизмом и вечеринками,

Халл в Великобритании — доступный город с глубокими культурными корнями.

OBOZ.UA ранее писал, как сэкономить средства во время путешествий.

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